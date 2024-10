Derrumbe en Villa Gesell: hay un muerto y continúa el trabajo de los rescatistas

El derrumbe en Villa Gesell ya dejó el saldo de un muerto y todavía continúa la labor de los rescatistas para auxiliar a las personas que quedaron bajo los escombros.

Tras varias horas de operativo, el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció que ya hay una víctima fatal producto del desmoronamiento: “Se trata de un hombre de 89 años”.

Asimismo, subrayó que ya se rescató a una persona, la cual fue derivada de urgencia al hospital local para recibir las atenciones correspondientes.

Al ser consultado sobre el avance de las tareas en el hotel, Alonso explicó: “El operativo va a terminar cuando saquemos a todas las personas y removamos los escombros”.

Aunque por el momento no se sabe con exactitud cuántas personas hay, se estima que hay entre siete y once atrapados.

“Tenemos que lograr encontrar a más personas y resguardar a los Bomberos”, manifestó el funcionario.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, confirmó que la parte que se derrumbó es la trasera y que no contaba con habilitación municipal para la construcción que llevaban a cabo.

Ya hay personas aprehendidas, todos obreros, que se encuentran en la sede judicial para que presten declaración. La Policía Federal Argentinas estará a cargo de los peritajes.

La causa quedó en manos de la fiscal Verónica Zamboni, quien caratuló el caso como estrago culposo.

En estos momentos actúan más de 300 bomberos, defensa civil, y policías de toda la provincia de Buenos Aires.