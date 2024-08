Cuarto día de vuelos caídos en American Airlines

American Airlines, la empresa aérea internacional con más vuelos diarios hacia y desde la Argentina operados con aviones de fuselaje ancho, continuó este lunes y por cuarto día consecutivo con grave afectación de sus vuelos por razones que oficialmente no han sido comunicadas a la prensa.

Durante la mañana del lunes y según figuró en la cartelera indicadora de aeropuertosargentina, American canceló para el día, dos de sus tres vuelos programados. El único arribo al país fue el del servicio AA907 procedente de Miami.

Debido a esta situación se extendió tanto desde las sedes aeroportuarias como desde los medios, la sugerencia que los pasajeros se contacten con la empresa para conocer el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

El domingo, más de mil argentinos se encontraron varados en Miami y Nueva York por cancelaciones de vuelos de American Airlines en Estados Unidos. Fueron elocuentes las imágenes con pasajeros varados en el aeropuerto de Miami, así como las de largas filas de consultas en los guichets de AA en la Nueva Terminal de Partidas NTP de Ezeiza.

Diversos portales especializados recogieron testimonios de pasajeros varados, así como de otros que al no poder viajar por la línea aérea emblema de los Estados Unidos, compraron pasajes para volar a Miami por Aerolíneas Argentinas.

En esa línea, el diario Clarín informó que el abogado Fernando Burlando –el viernes pasado- fue uno de los pasajeros que se subió al vuelo 970 en Miami junto a su mujer y beba. En medio de la incertidumbre e indignación, contó: “Nuestro vuelo salió el viernes con una avería en el fuselaje, una falla técnica, que fue reconocida antes de salir. Como supuestamente no pondría en riesgo el viaje, despegó igual. Sin embargo, a la hora y minutos, el avión no podía alcanzar la latitud necesaria por lo que anunciaron la vuelta y que a lo sumo lo máximo que podía pasar era que cayeran las máscaras de oxígeno. Mucha gente entró en ataque de pánico y Barbi lo sufrió en carne propia, estábamos con la beba. Viajábamos con un solo argentino, el comisario a bordo, que fue el único que dio la cara”.

Y siguió: “Al otro día, nos dijeron que lo habían reparado por lo que ayer volvimos a iniciar el viaje en el mismo avión, pero terminó sucediendo exactamente lo mismo y maltrataron mucho a la gente. Conseguí el regreso con Aerolíneas Argentinas, pero no sé cuándo me van a devolver las maletas. Todo es una vergüenza. Hay personas que necesitan tomar medicación, criaturas llorando y gente sin 100 dólares en el bolsillo como para costear un hotel. Es una aerolínea para no recomendar, esto no hubiese pasado con Aerolíneas Argentinas”, describió.

Según contaron los usuarios, en la aplicación de American Airlines recibieron mensajes en los que les confirmaron que el vuelo había sido cancelado y les ofrecían opciones para cambiarlo, pero sin disponibilidad hasta el domingo 12. Trascendió de fuentes de la empresa aérea que la información oficial la maneja la agencia de comunicación encargada de estas tareas, pero hasta la tarde del lunes no se había recibido la información.