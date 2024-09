Córdoba será sede de encuentro estratégico para directores y ejecutivos de finanzas

Organizado por BDO en Argentina se realizará por primera vez el CFO On Site en Córdoba que tendrá lugar el próximo 18 de setiembre en el Windsor Hotel con entrada gratuita y apunta a brindar herramientas y oportunidades para los referentes del sector

BDO (Binder Dijker Otte & Co), miembro de Becher y Asociados y una de las principales firmas de servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll con más de cuarenta años en Argentina, lanzó el primer CFO On Site en Córdoba, en el marco de su programa 2024 para CFOs (chief financial officer o directores financieros) para la zona centro del país.

El evento gratuito, que se realizará el miércoles 18 de septiembre en Windsor Hotel, ubicado en Buenos Aires 214, ciudad de Córdoba, está diseñado para brindar oportunidades de desarrollo profesional a los directores y ejecutivos de finanzas.

De este modo, Córdoba se convertirá en la sede del principal evento del sector donde convergen referentes de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

“El papel de este profesional está experimentando una transformación fundamental hacia el de Chief Value Officer (CVO), donde la creación de valor se convierte en el núcleo de su responsabilidad. En esta línea, BDO en Argentina, al observar esa transformación, comenzó a ofrecer el programa para CFOs 2024 dentro del cual se encuentran: CFOs Meetings, CFO On Site y Bench Club Finance, estos dos últimos fueron lanzados este año”, comentaron desde la firma.

“En BDO creemos firmemente que las economías regionales juegan un papel clave en el crecimiento del país. Por ello, buscamos acercarnos a los CFOs del centro del país, para brindarles un espacio de intercambio donde puedan compartir experiencias y potenciar el desarrollo de sus negocios”, comentó Claudio Doller, Socio Internacional en BDO en Argentina, destacando la importancia de este evento para la comunidad financiera.

Asimismo, desde la organización remarcaron que este evento, que contará con el acompañamiento de Banco Comafi, será una oportunidad para interactuar con expertos de la industria y líderes regionales, explorar nuevas perspectivas y establecer un espacio de networking exclusivo.

Luego de su paso por Córdoba, el CFO On Site de BDO en Argentina continuará su recorrido, que abarca un total de cinco regiones del país, en tanto que los próximos destinos incluirán el noreste argentino y la patagonia con fechas a definir. Vale recordar que anteriormente se realizó con éxito en la zona de Cuyo y en el noroeste argentino.

“El CFO On Site, será una oportunidad única para que los líderes financieros de la región se actualicen, conecten y potencien su desarrollo profesional”, concluyeron desde la entidad.

La participación en el evento es gratuita, aunque se requiere inscripción previa debido a los cupos limitados y tendrá lugar entre las 8:30 y las 13 horas. Para registrarse y obtener más información, los interesados deben contactarse a [email protected].

Dentro de la programación se destacan los siguientes paneles: “Panorama Económico-Político” por Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB; “Novedades impositivas”, por Alejandra Sarni, socia de Impuestos y Legales de BDO en Argentina; y “Oportunidades de inversión y financiamiento”, por Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil y miembro del board de Banco Comafi.

También habrá un espacio denominado “Líderes de la región”, protagonizado por Silvia Mizzau, socia directora de Grupo Agroempresa; Nicolás Maciel, gerente general de Premoldeados Bertone SRL, y Luis Klinger, presidente de Biofarma.

Cabe remarcar que BDO en Argentina cuenta con un equipo de 900 colaboradores distribuidos en cinco oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y de manera remota a lo largo y ancho de todo el país. A nivel global, la red de profesionales está desplegada en 166 países, donde trabajan 115.661 personas ubicadas en 1.776 oficinas.