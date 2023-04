Activarte.net, la herramienta de desarrollo tecnológico que puede articular canales de venta con información actualizada de productos, ofertas, vendedores, clientes minoristas y consumidor final, se afianza en el mercado.

“Desde la expansión de la digitalización, las formas de hacer negocio se han transformado en todo el mundo. Las empresas enfrentan nuevos desafíos para mantener competitividad y presencia en los mercados. El impacto es particularmente importante en sectores donde la velocidad en la comercialización y la logística es clave, como los de distribución mayorista”, comentó Cristian Medizza, CEO y fundador de la plataforma digital.

La innovadora herramienta centraliza todos los canales digitales de venta y combina información actualizada en tiempo real de productos, ofertas, stocks, vendedores, clientes minoristas y consumidor final.

“La digitalización hoy es clave en todas las estructuras de negocios. Somos una empresa dedicada al desarrollo tecnológico y el marketing, por lo que constantemente estamos revisando con nuestros clientes cuáles son las tendencias y las necesidades”, comentó Medizza.

“Hoy no hay presencia en los mercados sin una estrategia tecnológica y digital. Nuestras sociedades son escenarios físicos de encuentro y movimiento de las personas y también son múltiples escenarios digitales que interactúan permanentemente con los primeros. Ya no tenemos fronteras entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, si los negocios quieren buscar clientes tienen que asumir que la venta ya no es sólo cuestión de ventanillas físicas ni de vendedores estrellas destacados. La presencia en los canales online es fundamental para sostener la notoriedad en los mercados. Por otra parte, las tecnologías son un gran componente para mejorar en eficiencia”, concluyó el directivo.