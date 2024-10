China aumentaría aranceles sobre vehículos importados 

El Ministerio de Comercio de China informó hoy jueves que China está considerando medidas para aumentar los aranceles aplicados sobre vehículos importados de combustible con motores de gran cilindrada, incluyendo pickups como las fabricadas en la Argentina por Toyota, Volkswagen, Renault y Nissan.

Se trata de una decisión que se tomará con prudencia tras considerar diversos factores de manera integral, según comunicó el vocero del ministerio, He Yadong, en una rueda de prensa.

Al contestar una pregunta sobre las negociaciones entre China y la Unión Europea (UE) sobre los aranceles a vehículos eléctricos, el portavoz destacó que China ha demostrado su máxima sinceridad y flexibilidad, y ambas partes han obtenido importantes progresos en ciertos terrenos.

No obstante, diferencias significativas persisten en esta fase del proceso de negociación, ya que la UE no ha podido responder activamente a las principales preocupaciones tanto de la industria china como de la europea, añadió He.

China ha invitado formalmente a la UE a enviar un grupo técnico a China cuanto antes para la próxima etapa de consultas cara a cara, indicó el vocero, agregando que China ha hecho todos los preparativos necesarios y aguarda la respuesta por parte de la UE.