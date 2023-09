La aplicación dedicada a la logística de transporte de pasajeros, Uber, anunció que comenzará a operar próximamente en la ciudad de San Luis, lo que fue cuestionado por la Asociación de Taxistas puntanos, que advirtió que las tarifas cobradas en ese sistema «no son baratas».

“Queremos decirles a nuestros clientes que estas aplicaciones de viajes no son más baratas. Tienen una tarifa fija de 500 pesos de arranque que, en horarios pico, llega a triplicar nuestra tarifa”, señalaron los taxistas en un comunicado.

En este sentido, señalaron que «acá en San Luis no se necesita poner más empresas de este tipo» sino «controlar el servicio paralelo que hoy ponen a disposición los políticos de turno para beneficio propio».

«San Luis necesita trabajar y generar ingresos, no emparchar y dar soluciones de cazabobos”, dispararon desde la Asociación de Taxistas.

Por su parte, desde Uber dijeron -a través de un comunicado de prensa- que “quienes tengan interés en conducir utilizando la app contarán con las funciones de seguridad y soporte que la plataforma ofrece a los socios conductores».

«Aquellos que se registren y comiencen a manejar, ya sea con auto particular o taxi, podrán participar de una promoción para generar hasta $50.000 adicionales al completar sus primeros 30 viajes”, aseveraron desde la compañía.

“A su vez, quienes se registren y comiencen a manejar con moto podrán participar de una promoción para generar hasta $25.000 adicionales al completar los primeros 30 viajes”, completaron.