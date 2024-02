Realizan un «Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria» en Capital Humano

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaban desde las 11.30 una protesta denominada «Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria» en la sede del Ministerio de Capital Humano, con la presencia de una fuerte presencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La manifestación se desarrollaba en la sede de la cartera social, ubicada en la calle Carlos Pellegrini 1285, casi Juncal, en el centro porteño, para denunciar «el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos», informaron los organizadores a través de un comunicado de prensa.

«Seguimos insistiendo con el problema de la emergencia alimentaria, en una acción frente al Ministerio de Capital Humano y en todos los CDR (centros de referencia), que son las delegaciones territoriales del Ministerio», informó el secretario general de la UTEP, Alejandro ‘Peluca’ Gramajo, en declaraciones a Télam.

La protesta se desarrollaba desde las 11.30 en las puertas del ministerio que encabeza la ministra Sandra Pettovello.

«Si a ellos no les importa el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos, a nosotros y nosotras sí. No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas de los pobres», expresó Gramajo

Además, como parte del plan de lucha que inició esa organización la semana pasada a modo de protesta por «el desabastecimiento de los comedores comunitarios y la falta de respuesta del Gobierno», Gramajo anticipó que mañana o el viernes también harán una movilización al Ministerio de Economía.

Allí, le exigirán «al Gobierno nacional que no desfinancien las obras de los barrios populares» por la reducción presupuestaria en el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU).

«Vamos a movilizar con todos los trabajadores de las cooperativas de la economía popular que venían desarrollando obras en los barrios populares», adelantó el dirigente social.