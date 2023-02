Finalmente se confirmó el primer caso detectado de gripe aviar en Argentina y el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio. El disparador de esto fue una muestra que arrojó resultado positivo en un biguá contagiado en Jujuy.

Es por esto que la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con el Senasa, la secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, brindaron una conferencia de prensa para brindar detalles e intentar llevar algo de tranquilidad a los consumidores y la industria avícola.

En este sentido, Juan José Bahillo anunció formalmente que el caso detectado el lunes en Jujuy dio positivo: “Nos pone en alerta, pero no nos sorprende”, dijo.

“Ante la detección de positivos semanas atrás en Bolivia, habíamos reforzados los controles en Jujuy y Salta. Esta muestra detectada fue remitida el lunes y dio positivo ayer. Es la tercera muestra que nos mandan, las otras dos habían sido negativas” explicó el funcionario.

A su vez, Bahillo confirmó que “el virus no se transmite por el consumo de carne aviar, ni por el consumo de huevo. Se deben consumir normalmente los productos. Solamente una manipulación indebida puede provocar algún contagio en humano, pero de carácter excepcional. Estamos trabajando para evitar males mayores, como que ingresen a las plantas de producción avícolas. Estas tienen medidas de seguridad para que no ingrese nada. No significa que nos distendamos. Queremos llevar tranquilidad a los productores y a la comunidad en general”.

Por su parte Rodolfo Acerbi, vicepresidente del Senasa, aclaró que si tiene que llegar a la medida de cerrar Parques Nacionales, los van a tener que hacer. “Tenemos que evitar también que la enfermedad llegue a las aves de traspatio. Pedimos que a las gallinas las guarden en el gallinero. Aquel que no tenga, debería hacerlo”.

Sobre la preocupación que existe en los industriales avícolas, Acerbi destacó: “Las explotaciones comerciales tienen medidas de bioseguridad, lo que pedimos es que extremen esas medidas. Por ahora estamos en la etapa de aves salvajes, queremos circunscribirlo aquí. Los mercados compradores no deberían alterarse y seguir trabajando como hasta ahora, ya que mantenemos el status libre. El problema no está en los focos productivos”.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, detalló que estaban preparados para este día: “Venimos trabajando para evitar que se introduzca, pero sabíamos que era difícil, porque la propagación se da en aves migratorias. Es la forma más común. Teníamos la información de la presencia en otros países y desde ahí estamos trabajando”.

A su vez, reafirmó que ante la presencia de aves de traspatio con sintomatología rara, o aves muertas, se comuniquen con Senasa. “No hay que manipularlas y hay que tomar contacto. El Senasa es el único organismo competente para su manipulación”.

Diana Guillen, presidenta del Senasa explicó que hace meses vienen recibiendo muestras para analizar ante posibles casos: “Desde noviembre hemos tenido denuncias y hemos ido y retirado animales muertos y se hicieron muestras. Desde el año pasado venimos trabajando con la industria, desde que este problema salió de Canadá. Conocen los pasos que venimos dando, incluso haciendo simulacros. El trabajo de todos los organismos se suma a los privados. Lo que necesitamos es detectar de manera precoz y contener. Estamos trabajando en eso, en contener un problema en la industria”.