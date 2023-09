La Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió hoy la probable paralización de los servicios del transporte urbano en el interior del país, debido a que consideran que «la ecuación económica está quebrada», según un comunicado difundido hoy a través de la red social X (antes Twitter).

Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Transporte indicaron a Télam que «la responsabilidad del transporte automotor, la administración y decisiones, no es de Nación, es de cada provincia y municipio», y que el Gobierno nacional «está al día» con el Fondo Compensador.

En el comunicado la Fatap advirtió que «de mantenerse las actuales condiciones económicas en la que se prestan los servicios de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del país, millones de ciudadanos perderán un servicio esencial».

«La ecuación económica del sector está quebrada, como consecuencia de un grave desequilibrio entre los ingresos, desactualizados e insuficientes, y los costos de la operación, que se incrementan sin control. Las empresas nucleadas en Fatap se encuentran en graves dificultades para cumplir sus compromisos: salariales, comerciales e impositivos, y mantener operativas las unidades que prestan los servicios», agrega el documento difundido hoy.

Indican, además, que la Federación «ha reclamado -en reiteradas ocasiones y ante todas las autoridades competentes- una modificación urgente, concreta y sostenible de las condiciones de prestación de los servicios, a pesar de lo cual ninguna solución de fondo se ha adoptado hasta la fecha, motivo por el cual ponemos en conocimiento de nuestros usuarios y trabajadores que, en las próximas semanas, será imprescindible reducir servicios y suspender a los trabajadores a ellos afectados, como única manera de evitar una paralización total de la actividad».

Por su parte, fuentes oficiales señalaron que «el fondo compensador, fondo que no es un subsidio y no es obligatorio por parte del Estado, está al día con aquellas provincias que hicieron las presentaciones y rendiciones».

Agregaron que «el fondo fue votado por el Congreso por los diputados y senadores de todas las provincias por 85.000 millones», y que «el Ministerio extendió el fondo con 15.000 millones mas, estando en alrededor de 100.000 millones para todas las provincias».

Insistieron, además, en que «la responsabilidad del transporte automotor, la administración y decisiones, no es de Nación, es de cada provincia y municipio. Cualquier problema del tipo que reclama Fatap lo tienen que resolver con la jurisdicción que corresponde, y nada tiene que ver Nación y no habrá otro aumento del fondo compensador».