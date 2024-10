Un profesor está detenido por maltratar a su hijo autista y además tiene una denuncia por abusar a una alumna

Un profesor de Santiago del Estero está detenido por maltratar a su hijo autista, pero se le suma un agravante y es que también cuenta con una denuncia en su contra por abusar de una alumna, quien ya es mayor, pero se atrevió a contar ahora el horror que vivió nueve años atrás.

La Agencia Noticias Argentinas se contactó con la mamá de la joven que recién este año, después de un año de tratamiento psicológico y psiquiátrico, se animó a contar el calvario que sufrió cuando tenía 9 años por parte del docente, identificado como Aldo René Jorge.

“Mi hija ahora tiene 18 años y recién el año pasado me pidió de ir a la psicóloga y luego la derivaron a la psiquiatra. A fines de agosto me mandó un mensaje y me contó del abuso que sufrió cuando ella tenía 9 años”, detalló Gabriela.

Ante la grave acusación de su hija, la mujer decidió contactarse con una amiga que pertenece a la fuerza de seguridad provincial, quien la ayudó para que se pueda radicar la denuncia, ya que ella se encuentra viviendo en Buenos Aires por trabajo y sus dos hijas viven con su hermana.

“En 2016 estuvo detenido por acosar a alumnas del colegio Juan Domingo Perón, pero como no había pruebas concluyentes lo liberaron”, contó Gabriela.

En este marco, destacó que el agresor dejó de trabajar como docente en la localidad de Lugones, y que recién hace pocos meses su hija de 18 años logró denunciarlo por abuso.

“Es muy triste para toda la familia, sobre todo porque mi otra hija, de 20 años, manifestó que sufrió hechos similares hace años pero que ‘como ya había superado’ no quería denunciarlo y solo declaró en la causa”, relató.

“Estoy muy dolida pero saco fuerza de cualquier lado, sobre todo porque yo trabajo en Buenos Aires y mis hijas viven en Santiago del Estero con mis hermanas”, expresó con angustia.

Además de los abusos, maltrató a su hijo

En estos momentos el acusado está detenido en la Departamental N°18 de Herrera por maltratar a su hijo de 5 años con trastorno del espectro autista (TEA).

“Fue la directora del jardín quien lo denunció en la Defensoría del juzgado de Añatuya porque no llevaba al niño al doctor y a veces iba con golpes”, explicó Gabriela sobre la otra causa que tiene el docente.

“Las maestras le pedían que lo lleve a la psicóloga, a la fonoaudióloga, pero siempre se negó. Él como padre tenía mal comportamiento hacia el niño, hasta un día fue con un golpe en el ojo”, destacó.

Ambos casos ya están judicializados y Gabriela, como otras tantas madres que se presentarían en el juzgado para ratificar los hechos, piden que se haga justicia.

“Él está detenido por el maltrato a su hijo, pero sabemos que hay más chicas abusadas y es necesario que hablen para que la causa de avance”, manifestó.