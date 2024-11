El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aseguró que el Congreso “ha perdido la lógica que debe ser buscar consenso y diálogo” y pidió el apoyo de Ficha Limpia, luego de que no obtuvieran el quorum para tratarlo la semana pasada.

El legislador habló de los niveles de violencia que se viven en los distintos ámbitos de la política, y sostuvo que está presente en algunos debates en el recinto. “Uno lo ve en algunos debates en el Congreso, básicamente en las comisiones y muchos legisladores no respetan el funcionamiento, no respetan el tiempo de la palabra, en como dirigirse, y eso violenta”, sostuvo en una entrevista a TN.

“Se ha perdido la lógica de un parlamento que debe buscar consenso y diálogo”, subrayó, y agregó: “Parece que tenemos menos cámaras y se descuidan más los diputados”.

Asimismo, el diputado ejemplificó que hubo bloques que pidieron no tratar Ficha Limpia, lo que generó que Rodrigo De Loredo, titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara Baja, desmintiera ausencias en su espacio y responsabilizada a Unión por la Patria por la caída de la sesión por falta de quórum.

Por su parte, el legislador del PRO precisó: “No es dirigido a nadie. Hacete cargo, pero la verdad es que Ficha Limpia tiene que ver con las banderas históricas que el PRO y Juntos por el Cambio han levantado desde que éramos gobierno”.

Por último, los diputados difirieron en el rol de La Libertad Avanza durante el tratamiento del proyecto de ley que, en lo inmediato, perjudicaría a la presidenta del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner.

Para el referente del PRO, el oficialismo “ha acompañado, ha apoyado, ha firmado con nosotros la convocatoria”, mientras que el radical dudó de su intencionalidad al señalar que “las suspicacias emergen porque el gobierno elige ultrapolarizar con Cristina y que eso conlleve a que estén trabajando para que Ficha Limpia no salga”. “Hay que mirar el día jueves quienes están sentados”, concluyó Ritondo.