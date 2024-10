RainbowEX: por ahora ningún damnificado pudo retirar sus fondos y sigue la polémica por la presunta estafa piramidal

Los fondos de los damnificados por la presunta estafa piramidal de RainbowEX en San Pedro todavía no pudieron ser retirados y se estima que hay cerca de 50 millones de dólares trabados.

De acuerdo a lo informado por el periodista Maximiliano Firtman a la Agencia Noticias Argentinas, por el momento nadie pudo sacar los fondos destinados a la empresa, pese a haber depositado los 88 dólares solicitados.

“No creo que nadie lo pueda retirar ya. Los retiros funcionan cuando tienen fe de seguir ingresando dinero al sistema. Cuando ya eso SE sabe que no va a ocurrir no los entregan, ya no les sirve como marketing”, explicó el experto.

En este sentido, detalló que habría cerca de 50 millones de dólares trabados en retiros, aunque la mayoría “son ganancias ficticias”.

Lo que llama la atención es que muchos damnificados han depositado 90 o 100 dólares para que les den prioridad en la devolución, aunque que todavía no ocurrió.

El viernes pasado se comunicó a través de un mensaje de Telegram que se había extendido el plazo hasta este domingo para que los inversores paguen los 88 dólares y puedan activar sus cuentas.

“Debido a que algunos usuarios creen erróneamente que los fondos para la activación de la cuenta se deducirán del saldo de la cuenta, no participan del tiempo de la activación”, destaca el comunicado.

En este sentido, señalaron que “para garantizar la finalización sin problemas de la activación para los aportantes en la Argentina y regiones relacionadas, se decidió ampliar el tiempo de activación de la cuenta hasta el domingo 20 de octubre a las 22”.

Sin embargo, hasta las primeras horas del lunes ningún damnificado anunció que logró sacar el dinero invertido.