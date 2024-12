Quiénes son los cinco empresarios más ricos del país según Forbes

Las cinco empresarios cuyas fortunas suman US$ 28.200 millones, siendo las más grandes del país, corresponden a Marcos Galperin, Hugo Sigman, Alejandro Bulgheroni, Luis Perez Companc y Paolo Rocca, según el ranking que publicó la revista especializada Forbes.

De acuerdo a ese trabajo, si la lista se expande a los primeros 50 el monto total asciende a US$ 78.000 millones, lo que equivale a más de dos veces y media las actuales reservas brutas del país.

De acuerdo al dato de Forbes, Galperin encabeza la nómina con US$ 8.500 millones, generados por su empresa Mercado Libre, que actualmente tiene actividades en 18 países.

La segunda fortuna de la Argentina es la de Sigman, poderoso empresario de la industria de los laboratorios farmacéuticos con US$ 6.300 millones.

En el tercer escalón aparece Bulgheroni, con US$ 5.100 millones, líder del grupo Pan American Energy Group.

En el cuarto escalón aparece Luis Perez Companc y su conjunto familiar con US$ 4.200 millones y actividades diversas que empresas alimenticias y de energía.

Con apenas US$ 100 millones menos, el quinto escalón es para Paolo Rocca, CEO de Techint.

Según Forbes, en la recopilación de 2024 se incorporaron nuevos “millonarios” como Ludovico Andrea Palú Rocca, que con US$ 2.700, se acomodó en el octavo lugar.

Una de las incorporaciones más impactantes es la de Enrique Piñeyro, que con US$ 420 millones ocupa el lugar 50 de la nómina.