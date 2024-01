Ley «Bases»: se traba la negociación en Diputados

La oposición salió con todo a responderle al Gobierno, luego de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, asegurara este jueves que se está cerca de aprobar la denominada Ley Ómnibus al tiempo que descartó la posibilidad de aplicar nuevas modificaciones a la propuesta enviada por Javier Milei, que el oficialismo busca tratar el próximo martes en el recinto de Diputados.

«El martes hay muchos artículos que tal como están redactados no van a salir. El Gobierno debe saber que tiene una base negativa de casi 100 votos, que pertenecen al kirchnerismo, sumados los de la izquierda llegan a 104. Tampoco van a pensar que los tres tucumanos que se fueron de Unión por la Patria le van a votar todos los artículos. Están a 25 votos de perder la ley», sintetizó un importante diputado de la oposición dialoguista el estado de situación de la Ley «Bases».

El legislador que participa en las conversaciones con el oficialismo ratificó que las diferencias se mantienen en el tema de las retenciones, la reforma previsional -incluido el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- y las privatizaciones, capítulos en los que entienden que el Ejecutivo hizo escasas concesiones. «Esto va a ser artículo por artículo y va haber discusión. El Gobierno no tiene los votos», remató la fuente parlamentaria.

El Gobierno trató de descomprimir este jueves la situación y envió al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien estuvo acompañado por su asesor Maximiliano Fariña, para escuchar primero a los radicales y en un segundo turno a los diputados de Hacemos Coalición Federal.

Pese a que el encuentro se desarrolló en la oficina de la presidencia de la Cámara, no participó el presidente de Diputados, Martín Menem, quien estuvo con Milei en la Rosada y llegó recién para el final de la reunión con los representantes del bloque de la UCR. El riojano sólo saludó y se fue de la oficina.

Por los radicales estuvieron el secretario parlamentario Alejandro Cacace, junto a los diputados Lisandro Nieri, Danya Tavela, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, y Pamela Verasay. La participación de Rolandi y de Maximiliano Fariña, quien participó en la redacción del proyecto, tampoco le agregó dinamismo a la negociación ya que a los diputados les dijeron que «analizaban y contestaban» durante el fin de semana porque aún no estaban las definiciones de lo conversado con los gobernadores.

Por su parte, los diputados de Hacemos Coalición Federal junto a los provinciales de Innovación Federal emitieron un comunicado en conjunto en el que ratificaron «el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de la crisis». Sin embargo, anticiparon que no van a acompañar las medidas que «perjudican a los jubilados» ni tampoco «las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos». «Tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías, para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior», destacaron en otro pasaje del documento.

«Por ahora hay poco y nada. El Gobierno tiene una posición muy firme y no quiere cambiar nada. Nosotros no queremos retenciones y que se coparticipen los impuestos que se están estableciendo excepcionalmente porque no puede ser que el costo del déficit cero sea a costa de las provincias», señaló a este diario el demócrata cristiano Juan Brügge (HCF), quien también cuestionó el esquema de privatizaciones del Presidente.

Otro cordobés, Carlos Gutiérrez, hombre de Juan Schiaretti en la Cámara Baja, también protestó por las marchas y contramarchas del Gobierno. «Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado», denunció el diputado en las redes sociales.

Desde el PRO, la bancada que comanda Cristian Ritondo, aseguraron que todas las dudas y pedidos de modificación de la ley ya fueron presentados al oficialismo. «No sé cómo se va a destrabar esto. No hay votos para la reforma jubilatoria, ni tampoco para las retenciones. Hay mucho quilombo y por más que nosotros acompañemos son 85 votos, esto es un problema», graficó un legislador macrista.

Otro diputado más cercano a Mauricio Macri avisó que tal como están dadas las negociaciones, «la ley va a ser destruida en el recinto», por lo que aconsejó al Gobierno tener flexibilidad y buscar acuerdos en los días que quedan hasta el martes porque si bien tienen los votos para el quórum es difícil que se pueda avanzar en los temas clave que necesita la administración de los libertarios.

Si bien dicen que los radicales avanzaron bastante en la negociación con el Gobierno, en el bloque que preside Rodrigo De Loredo seguían analizando el articulado del dictamen firmado en disidencia. La UCR planteó diferencias en más de 170 artículos, sobre los cuales ya presentó sus propuestas de modificación y también de rechazo. «Tengo la expectativa de que terminará saliendo una ley de más de 300 artículos», expresó el jefe radical en declaraciones a radio Rivadavia. Aunque puertas adentro la expectativa estaba en lo que puedan acordar los gobernadores con el Gobierno.

En el caso del bloque Hacemos Coalición Federal la situación es un poco más compleja porque cada espacio fijó su posición. Si bien el presidente de la bancada, Miguel Angel Pichetto, se mostró favorable a darle las herramientas al gobierno para garantizarle la gobernabilidad, hay otras voces que mantienen sus diferencias con gran parte del articulado del proyecto. No hay que olvidarse que la Coalición Cívica como Margarita Stolbizer junto a Mónica Fein, presentaron sus propios despachos.

Un sector del bloque de Pichetto acepta ir por una modernización del Estado y aceptan otorgar mayores delegaciones al Presidente, pero limitadas en el tiempo y alcance y con control del Congreso. Además apoyan una modificación impositiva que incluya una reforma en bienes personales y aceptan avanzar en un blanqueo piden que sea coparticipable y transparente.

«Para ellos todo es innegociable, creen que esta ley va ser la salvación, pero no conocen la realidad del país, vayan al interior», dijo otro diputado dialoguista que recalcó que el Gobierno se embarcó «en un esquema para salvar los números, pero que después se le va a transformar en un boomerang cuando tenga que salir a asistir a las provincias por el cierre de las economías regionales».

Mientras el debate sigue, desde el kirchnerismo también anticipan que la ley va a ser «destrozada» en el recinto. «Esta ley nació mal parida. Nadie se hizo cargo de quién la escribió, el padre de la criatura no aparece. Muchos tienen miedo de quedar pegados, por eso firman en disidencia», dijo Eduardo Valdés, en declaraciones a radio Delta.

Todo esto se da luego de que el ministro Francos aseguro que se está «cerca» de aprobar la ley y admitir que hay temas que se terminarán de discutir en el recinto.