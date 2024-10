La oposición busca sesionar este miércoles para ratificar el financiamiento educativo

Después de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) solicitará una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, recientemente aprobada por el Congreso. La iniciativa de ratificar la ley cuenta con el apoyo de toda la oposición, lo que dificulta al Gobierno reunir el tercio necesario para mantener la decisión presidencial.

Según fuentes legislativas, la UCR pedirá la sesión para el próximo miércoles a las 11 de la mañana, con el respaldo de diversos sectores opositores. Tanto el kirchnerismo, como la Coalición Cívica, los bloques federales e incluso algunos sectores del PRO, han expresado su apoyo a la defensa del financiamiento universitario.

La convocatoria a esta sesión surge tras la oficialización del veto a la ley, que se formalizó en el último día de plazo disponible, a través del Decreto 879/2024, publicado el jueves en el Boletín Oficial. El Gobierno necesita 86 votos para ratificar el veto, pero en la sesión del 15 de agosto la ley de financiamiento universitario fue aprobada en Diputados con 143 votos a favor y 77 en contra. Esto implica que el oficialismo debe sumar al menos 9 legisladores para asegurarse el tercio que bloquearía el intento de insistencia.

La oposición está consciente de que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios. A diferencia de lo sucedido con la ley de movilidad jubilatoria, donde el Gobierno logró 87 apoyos, en este caso enfrenta deserciones dentro del PRO. Este partido, que no quiere quedar expuesto en una eventual derrota, tiene previsto una reunión de bloque la próxima semana, aunque en las próximas horas podrían darse comunicaciones internas. Una de las opciones en consideración, liderada por Cristian Ritondo, es dar libertad de acción a los diputados del espacio.

Inicialmente, se sabe que cuatro legisladores del PRO no están alineados con la ratificación del veto: los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, junto a Emmanuel Bianchetti y Sabrina Ajmechet, quienes ya se ausentaron del recinto en la votación anterior para evitar rechazar el aumento presupuestario para las universidades. No obstante, no se descartan más deserciones en el bloque tras la masiva marcha. Ante esta situación, el oficialismo espera una intervención de Mauricio Macri para intentar unificar las posiciones dentro del PRO.