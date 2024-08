La justicia alertó por las malas condiciones de los autos “algunos circulan con garrafas o bidones de nafta”

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) realizó un coloquio de la actividad aseguradora que fue muy rico en el análisis de sector y en el impacto que tiene en la vida diaria las actuales condiciones económicas que muestran escenas cotidianas de enorme precariedad y que ponen en riesgo patrimonios y vidas de las personas.

Los enormes desafíos que atraviesan las compañías, muchas de ellas están siendo sancionadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y la judicialización creciente que se observa por los accidentes en la vía pública fueron parte de los análisis de algunos de los paneles que se presentaron durante la jornada que se desarrolló en el hotel Alvear.

Para el juez Roberto Parrilli, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, “…la cantidad de siniestros se producen por deficiencia en seguridad vial, un parque automotor que circula en condiciones precarias, algunos que circulan con garrafas o bidones de nafta”, aunque sea difícil de creer.

Según el Observatorio Vial “se producen 4.369 muertes anuales por accidentes viales, por 3.642 siniestros”, una cifra que permanece más o menos estable en los años “y que marcan una estabilidad de una ausencia de políticas públicas para evitar estos accidentes”, explicó, por su parte, Fabiana Compiani, Gerente Legal de Siniestros de la Caja de Ahorro y Seguros.

La empresaria sostiene con datos que la realidad es peor de lo que uno imagina. “En Argentina “hay 15 millones de vehículos que circulan en Argentina, 40% de autos y motos circulan sin seguros”.

Las motos, que son fáciles de comprar, cualquier supermercado las está ofreciendo, y los bancos y financieras dan créditos para adquirirlas, generaron un cambio notable en el paisaje urbano y sumaron mas siniestralidad a la que se registraba una década atrás.

Además, el juez Parrilli, también apuntó a las responsabilidades políticas y de funcionarios municipales que permiten que ““La mayoría de calles sean de doble mano y no están señalizadas. Los sectores de más bajos recursos, que no pueden acceder al transporte público, recurren a la moto o a la bicicleta, que intervienen en general el 40% de los litigios”.

Por otra parte cuando se producen los accidentes viales comienzan la actuación de los médicos de los seguros. Pablo Pescie, director del Instituto Argentino de Salud Médica, advirtió sobre “la falta de criterio unificado” en cuanto a la medicina del seguro. “Es como si uno va a un médico y le dice que tiene una cosa, y va a otro y le asegura que tienen otro diagnóstico”.

El profesional propuso “mejorar la medicina del seguro” a partir de “una mayor capacitación de los médicos, y para ello es necesario organismos que trabajen en esa especialización”.

El juez Roberto Parrilli volvió a hacer hincapié en la cuestión social que funciona como una constante fuente de juicios.

“El déficit social genera déficit fiscal. Porque la falta de servicios genera mayores costos”, sostuvo el magistrado y afirmó que “los litigios se transforman en juicios”. Además, apuntó a que “es muy difícil que alguien pueda conciliar una demanda cuando existe una inflación tan elevada” que dificulta la previsibilidad, como ocurrió durante todo el años 2023 y parte del 2024.

Acerca de la gran cantidad de aseguradoras que están siendo sancionadas, inhibidas y castigadas por la oficina reguladora del sector, la SSN, Roberto Parrilli propuso “…ir a una ley específica sobre el tema vial que debe considerar un procedimiento previo de oferta que tiene que hacer la aseguradora”.

“Un sistema de premios y castigos, para que la aseguradora que no pague en tiempo y forma, pague un porcentaje mayor”, y si bien “no podemos ir en contra de litigar sin gastos, si la justicia considera que lo que el demandante pedía estaba de más, éste debe hacerse cargo de las costas”.

Fabiana Campani finalizó expresando una verdad reconocida por todo los integrantes del rubro. “El crecimiento de una sociedad implica más vehículos y más accidentes, y se requieren políticas para que eviten esos siniestros”.