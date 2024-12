Kicillof va por Aerolíneas Argentinas: “Compraremos el paquete accionario si la ponen a la venta”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció este lunes en la Casa de Gobierno de Buenos Aires que, si el gobierno de Javier Milei decide vender Aerolíneas Argentinas, desde “la provincia de Buenos Aires adquirirán el paquete accionario”. Sobre eso, marcó que explorarán “los mecanismos legales” para quedarse con el manejo de la empresa y advirtió: “No permitiremos que se venda, no estamos en condiciones de que el gobierno destruya Aerolíneas”.

Según detalló el dirigente “habló con varios gobernadores” sobre esta posibilidad y “con los trabajadores” de la empresa, y anticipó que podrían tomar una definición política “en conjunto”. “Vamos a trabajar con el sector aerocomercial y turístico, y con los sindicatos porque creemos que Aerolíneas Argentinas es una de las mejores aerolíneas de Latinoamérica y no tiene sentido lo que está planteando el Gobierno”, manifestó. Además apuntó contra Javier Milei: “Aerolíneas no requirió asistencia del tesoro nacional, que el gobierno nacional se deje de mentir”.