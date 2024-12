Jubilados reclaman por los medicamentos gratuitos hoy frente al PAMI y mañana en Plaza de Mayo

El reclamo por los medicamentos de los jubilados se hará oír este miércoles en el PAMI y mañana en Plaza de Mayo. Por la mañana se realiza una movilización frente a la sede central de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires y las delegaciones del resto del país.

El reclamo es que el gobierno de Javier Milei de marcha atrás con la quita de medicamentos gratuitos para quienes ganen más de una jubilación mínima y media.

En declaraciones a Informativo FARCO, la integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, Nora Biaggio, dijo que la medida de Milei es “una sentencia de muerte para jubilados y pensionados que vienen retirándose en los últimos meses de las farmacias sin sus medicamentos, cortando sus tratamientos o haciéndolos en forma parcial”.

“El relato de cantidad de personas es brutal con respecto a esto. Y el cobro de los medicamentos implica un agravio mayor a las miserables jubilaciones que se tienen y una elección muy seria por parte de los jubilados y pensionados. O se toman los medicamentos o se come o se pagan las tarifas”, agregó.

Biaggio aseguró que mantendrán las jornadas de lucha en reclamo de recomposición y aumento de emergencia ya que “tenemos más de la mitad de los trabajadores en la Argentina en negro, la inmensa mayoría mujeres, y sus patronales no hacen aportes. Por lo tanto, para que se puedan jubilar tiene que haber moratoria hasta que conquistemos la jubilación universal para todo trabajador o terminemos con el trabajo en negro”.

“La situación actual de suprimir los medicamentos y arancelar una cantidad de prestaciones y otros insumos como sillas de ruedas, pañales, audífonos, hace que este reclamo que ya habíamos presentado pero que se agranda deba ser presentada nuevamente y exigir una inmediata solución”, añadió la integrante del plenario de jubilados.

Además de las protestas en el PAMI, las organizaciones de jubilados y jubiladas serán parte este jueves de la jornada federal contra las políticas de hambre y pobreza de Milei y rechazarán la quita de medicamentos gratuitos del PAMI.

“Es atroz el retroceso que hemos tenido y la falta de consideración y empatía que este gobierno nos hace con el ajuste de todo tipo, porque el peor de los males es el hambre, después la justicia, la justicia que no acompaña los reclamos y luego digamos las condiciones socioeconómicas de cada uno de los compañeros”, manifestó la secretaria de Previsión de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz.

En diálogo con el noticiero federal de las radios comunitarias, adelantó que concentrarán a una cuadra de la Plaza de Mayo para acompañar el ingreso de las columnas y otras organizaciones.