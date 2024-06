Javier Milei confirmó una inesperada reunión con Xi Jinping en China

Poco después de que el Gobierno de Javier Milei lograra la renovación del swap con China por US$ 5.000 millones, el presidente confirmó viaje a China y encuentro con el mandatario Xi Jinping. El mismo estaría previsto para las próximas semanas, pero lo cierto es que todavía no se confirmó oficialmente la fecha.

Según fuentes de Casa Rosada, los detalles de la agenda definitiva serán ultimados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en los próximos días.

Actualmente, Javier Milei se encuentra en viaje hacia Italia para participar en el G7. El mandatario tendrá con Xi Jinping una reunión que supone un fuerte giro político después de las duras declaraciones en las que el mandatario argentino aseguraba que no haría «tratos con comunistas».