Elecciones en Venezuela: a pedido del régimen de Nicolás Maduro, Alberto Fernández no será veedor

A días de las elecciones en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro le pidió a Alberto Fernández que no viaje al país para desempeñarse como veedor.

En sus redes sociales, el ex presidente explicó los motivos por los cuales el chavismo le reclamó que no vaya a Venezuela. “El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, precisó en el posteo, al que adjuntó la carta de convocatoria que recibió semanas atrás.

“La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”, sumó Fernández.

El argentino aseguró no comprender el malestar que generaron sus dichos y explicó la frase que enunció. “Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, ‘el que gana, gana y el que pierde, pierde’, y que si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular”, señaló.

Fernández calificó la actitud de la dictadura venezolana como “insólita” e informó que irá el domingo al país caribeño para “no dar lugar” a que se le atribuya “querer enturbiar una jornada electoral trascendental”. Asimismo, aseguró que lo único que buscaba era cumplir con la tarea propia de un veedor electoral; es decir, vigilar el cumplimiento de las normas de manera objetiva, imparcial y transparente.

Fernández ratificó su viaje a Venezuela hace horas, cuando estuvo como invitado en Radio Con Vos e instó a Maduro a aceptar una derrota. “Yo voy a hacer lo que me pidieron, que es ser un veedor en una elección y ver que todo funcione bien”, dijo.