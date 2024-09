El Gobierno admitió que habrá cortes de luz en empresas y un posible aumento de tarifas en octubre

El Gobierno nacional admitió que prepara un plan que contempla cortes de energía programados y voluntarios a empresas para el próximo verano y adelantó que las tarifas de octubre podrían tener un nuevo aumento en línea con la inflación.

“No va a haber cortes programados a residenciales. Ni se está pensando, ni creemos que va a ocurrir en absoluto. Los cortes serían a empresas y en acuerdos voluntarios”, señaló el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

De esta forma, el funcionario aclaró los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien el fin de semana anticipó cortes de energía durante el verano en caso de que se produzcan altas temperaturas.

Rodríguez Chirillo desestimó que la interrupción se produzca al segmento domiciliario y reconoció que se trabaja en un programa que contemple cortes programados y voluntarios a empresas.

“Se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia y con eso alivianar la red un beneficio”, dijo Chirillo.

“Una empresa grande que desde ahora se le avisa y que en diciembre enero, febrero, no produce tanto, puede anunciar que baja la carga pedida al sistema y se lo ofrece una rebaja en el precio. Todo voluntariamente”, explicó el funcionario.

De todas formas, la magnitud de este programa estará dada por la exigencia a la que se vea sometido el sistema a partir de las temperaturas que se registren.

Chirillo adelantó que por la tarde viaja a Brasil para asegurar la provisión que habitualmente se importa en verano y que se mantienen negociaciones con Paraguay por el volumen de energía que Argentina toma desde Yacyretá, que habitualmente es por encima del 50%.

A su vez, informó que “en materia de transporte estamos poniendo transformadores en lugares críticos para reforzar y automatismos para que se restituya el sistema en casos que se produzcan caída”.

También se están buscando acuerdos para reponer al sistema maquinaria que había quedado parada pero que necesita de una recomposición de precio para volver al sistema.

Chirillo admitió además que los problemas podrían extenderse al verano de 2026, dado que entre otras cosas, la parada de planta de Atucha I demandará 30 meses.

Consultado sobre un aumento de tarifas eléctricas en octubre, Chirillo reconoció que podría ser similar a la inflación.

“No sería sustantivo. De haberlo no sería más allá de ello (por la inflación), admitió entredientes el funcionario.

A su vez, sostuvo que los aumentos que se produjeron en lo que va del año alcanzan sólo para cubrir “el mantenimiento” del sistema y que no queda margen para las inversiones que se deben realizar.

Al mismo tiempo se defendió de las críticas por la cuestionada licitación suspendida por el Gobierno sobre la que consideró que “no era procedente” por los plazos y el valor.

Asimismo, destacó que con antelación “estamos haciendo un programa de cómo va a venir el verano y cómo nos estamos preparando habla de previsión”.