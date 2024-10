El canciller israelí declaró “persona no grata” al secretario general de la ONU

El ministro israelí de relaciones exteriores, Israel Katz, declaró este miércoles al secretario general de la ONU, António Guterres, “persona non grata” en Israel y le prohibió entrar al país.

Según un comunicado publicado por Katz, la decisión fue adoptada después de que Guterres se abstuviese de condenar el ataque con misiles que lanzó Irán este martes por la noche contra Israel.

“Cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán contra Israel, como casi todos los países del mundo han hecho, no poner merece un pie en suelo israelí”, aseveró Katz.

Irán lanzó el martes por la noche unos 180 misiles balísticos contra objetivos en Israel, informó la agencia de noticias Xinhua. Ese país afirmó que lo hizo en represalia por los asesinatos israelíes del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Abbas Nilforoushan, así como la escalada de “actos maliciosos” de Israel contra los pueblos libanés y palestinos con el apoyo de los Estados Unidos.