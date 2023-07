El presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, informó que votó un 58% del padrón de la ciudad de Córdoba.

Se trata de la participación más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

De acuerdo a lo informado por la Junta, concurrieron a las urnas 656.065 habitantes, de un total de 1.131.148 habilitados para sufragar.

La cifra es un 10,3 % por debajo de las recientes elecciones provinciales. Y es un 15,4 por ciento más baja que en los comicios municipales pasados -en 2019-.



Cabe recordar que el dato de la bajísima participación se da en el contexto de una polémica solicitada que la Junta Electoral Municipal, en la que se señalaba que el voto es obligatorio, pero que no habría multas para quienes no concurrieran a las urnas.

“Nadie nos pidió que la publiquemos y no creo que se haya desalentado el voto. No incitamos a no sufragar. Sólo dimos respuesta a un requerimiento periodístico”, dijo Moyano.