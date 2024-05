Bullrich: «Que se dejen de joder y vayan a laburar»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó este miércoles que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estudia adherir al protocolo antipiquetes que viene aplicando la gestión nacional para ordenar la protesta callejera, al tiempo que envió un mensaje a la CGT en la previa al paro general de este jueves: «Que se dejen de joder y vayan a laburar».

La funcionaria se pronunció así en una ronda con periodistas de distintos medios tras exponer en el encuentro semanal del Rotary Club de Buenos Aires que se realizó en un hotel del centro porteño.

Bullrich reveló que días atrás se contactó con ella su par de la gestión de Axel Kicillof, Javier Alonso: “Me dijo ´tenemos que hablar del protocolo antipiquetes. ”Se ve que fue tal el papelón de la camioneta de la policía acompañando la marcha piquetera», deslizó en su discurso.

Luego, frente a los periodistas evitó ahondar sobre el tema: «Prefiero no hablar más, ya que todavía no tuvimos la reunión» con Alonso, se excusó.

Por otro lado, confirmó que se impulsa un proyecto para cambiar el Código Penal y bajar la edad de imputabilidad, en línea con los demás países de la región, pero aclaró que aún no se decidió si fijarla en 12 o 13 años.

“Estamos trabajando en eso. En Brasil es de 12 años, en Uruguay es 13 años. No queremos bajar la edad de imputabilidad y que después los narcos contraten a chicos menores de 12 años. Se podría bajar la imputabilidad para delitos graves como homicidio y tener otra imputabilidad para otros delitos”, detalló.

Durante el discurso ante los miembros del Rotary, Bullrich además aludió a un acuerdo que se está por firmar entre el Enacom y las tres compañías de servicios de telefonía celular para en las cárceles federales evitar que reclusos como jefes narcos puedan tener comunicación con el exterior.

Precisó que se está pensando en un instrumento que bloquea la llegada de señales de las antenas de celulares a esas cárceles, mientras que el personal penitenciario utilizará unos aparatos de comunicación propia, siendo los únicos en tener posibilidad de contacto con el exterior.

Por otro lado, defendió la postulación que hizo Milei del juez Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, y sostuvo: “He tenido una excelente experiencia con Lijo. Podría hacerme la tonta y decir que no soy ministra de Justicia y que no lo elegí, pero digo que tiene gran capacidad para resolver los temas, ser juez de primera instancia no es lo mismo a venir de la academia, todos apoyan la nominación de Lijo entre los jueces de primera instancia”.

“Las causas que tuvo en su contra fueron cerradas, no fue condenado, no puede haber una sombra permanente. Tener a alguien que conozca el funcionamiento de la Justicia es importante, pese a que hay un sector que no está de acuerdo con su postulación”, cerró.

También remarcó que impulsan un proyecto de ley para “reforzar el concepto de legítima defensa” para evitar que haya agentes “que cuando actúan en cumplimiento del deber son condenados” y recordó de inmediato el caso de Luis Chocobar, a quien días atrás la Justicia le anuló la condena que pesaba sobre el por abatir a un delincuente.