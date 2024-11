Aerolíneas Argentinas y los gremios retoman hoy las negociaciones

Los gremios aeronáuticos concurrirán esta tarde a la sede de Aerolíneas Argentinas con el fin de reiniciar las negociaciones salariales interrumpidas luego de las sucesivas medidas de fuerza.

Están convocados la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), esta última protagonista de las últimas horas a partir de las medidas de fuerza de los trabajadores de Intercargo.

Las reuniones serán por separado, a las 14 será el turno de APLA, que conduce Pablo Biró; a las 15, el de AAA, dirigida por Juan Pablo Brey, y a las 16, APA.

Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, manifestó la “predisposición” del gremio a “dialogar”, luego que desde el Gobierno nacional se solicitara a los gremios una propuesta para trabajar sin medidas de fuerza.

De la misma manera, los pilotos nucleados en APLA, depusieron en las últimas horas el paro que venían llevando a cabo, consistente en la no concurrencia a los simuladores de Ezeiza para validar su habilitación, tras lo cual confirmaron su presencia en la reunión de hoy.

Los pilotos habían solicitado la reanudación de las negociaciones, pero desde Aerolíneas les dijeron que, mientras mantuvieran las medidas de fuerza, no habría diálogo posible, ante lo cual “cesaron temporalmente” la medida de protesta, según informaron.

Las negociaciones se reanudarán en el marco del conflicto con Intercargo, que si bien no afecta directamente a Aerolíneas Argentinas, porque tiene su propio servicio de Handilng, sin dudas tendrá influencia en las conversaciones, luego de las medidas gubernamentales que le quitaron el monopolio a la empresa encargada de los servicios de rampa en todo el país.

Tras las protestas de APA, liderada por Edgardo Llano, que afectaron a miles de pasajeros y provocaron la cancelación de vuelos y demoras, el Gobierno no solo desreguló el servicio de rampas, sino que además habilitó a las Fuerzas de Seguridad para que realicen las tareas de Intercargo si estos hacen paro.

En la reunión, además de las cuestiones salariales, se planteará la necesidad de la modificación de los convenios colectivos de trabajo, por lo que se presume que el encuentro será tenso y de final imprevisible, más aun teniendo en cuenta las últimas noticias que llegan desde Casa de Gobierno, en cuanto a que Milei está decidido a privatizar Aerolíneas o cerrarla.

Brey, Biró y Llano estuvieron reunidos anoche analizando la postura a tomar esta tarde, a sabiendas de que en el Gobierno están dispuestos a “ir al fondo” con sus decisiones.