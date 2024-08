Abogado de Fabiola Yañez: «Lo conocido es una gota en el océano, ahora vendrán revelaciones mucho más importantes»

“Cuando Fabiola Yáñez hable, mucha gente va a estar con dolores de cabeza. Yo aún no vi las fotos de la cara magullada pero quienes las pudieron apreciar dicen que no se puede creer lo mal que quedó. Tenía su cara desfigurada. Ella dice que existen muchas imágenes y testigos de lo sucedido” agregó el penalista.

Para Fioribello, uno de los dos está mintiendo: “una parte niega todo lo ocurrido y la otra lanza acusaciones gravísimas contra el ex presidente. Fabiola me contó que Alberto le dijo en las últimas horas que estaba angustiado y que si se hacían públicas las denuncias se iba a suicidar”.

«Es inconcebible que en el siglo XXI un hombre le aplique golpes a una integrante del sexo femenino. Yo le ofrecí a Fabiola armar una querella penal. La voy a asistir de manera gratuita aunque tenga que pagarme un viaje a España para hablar cara a cara con ella” redondeó Fioribello.