Ersep: publican la aprobación de la memoria anual y balance general

Corresponde al periodo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023

Ente Regulador de Servicios Públicos – ERSEP

Resolución General N° 22

Córdoba, 05 de marzo de 2024

VISTO: El expediente N° 0521-075611/2024, por el que tramita la aprobación de la Memoria Anual y el Balance General del ERSeP correspondientes al período dos mil veintitrés, elaborados a tenor del artículo 28 inciso b) de la Ley N° 8835 –Carta del Ciudadano-.

Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los Vocales Mariana A. Caserio, José Luis Scarlatto, Facundo C. Cortes y Mario R. Peralta Que la Ley N° 8835 -Carta del Ciudadano- prevé la creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos, con carácter de ente autárquico, personería jurídica de derecho público, con capacidad para actuar pública y privadamente, individualidad financiera y patrimonio propio, dentro del ámbito del Poder ejecutivo.

Que en este sentido el artículo 28 del plexo normativo citado, establece dentro de las atribuciones del Directorio del ERSeP, a saber, “Atribuciones. El Directorio del ERSeP tendrá las siguientes atribuciones: (…) b) Elaborar anualmente la memoria y balance.”.

Que en esta inteligencia la Orden de Servicio ERSeP N° 07/2001 establece en su artículo 1 a saber, “El ejercicio económico-financiero del ERSeP cerrará el 31 de diciembre de cada año, debiendo el Directorio elaborar la memoria y balance correspondientes dentro de los noventa (90) días corridos de la fecha de cierre del ejercicio. La memoria y balance serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, juntamente con la resolución del Directorio que los apruebe. Dichos instrumentos serán comunicados al Tribunal de Cuentas de la Provincia a sus efectos, poniéndose a su disposición los comprobantes que respalden sus constancias.”.

Que del expediente de referencia surgen; las presentaciones correspondientes a cada uno de los sectores del ERSeP expresando las actividades que desarrollaron durante el curso del año 2023, Memo donde se eleva el Balance General al 31 de diciembre de 2023 emitido por la responsable a cargo del área de Administración y Economía del ERSeP.

Que conforme las constancias de autos, se observa un acabado cumplimiento de todas las normativas aplicables a la temática expuesta, resultando correcto la valoración de la Memoria Anual y el Balance General del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) a los efectos de su aprobación.

Que en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número Uno de fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/04), el Directorio del ERSeP “… dictará Resoluciones Generales en los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización ….” Voto del Vocal Rodrigo F. Vega.

Que viene a esta Vocalía el expediente N° 0521-075611/2024, por el que tramita la aprobación de la Memoria Anual y el Balance General del ERSeP correspondientes al período dos mil veintitrés, elaborados a tenor del artículo 28 inciso b) de la Ley N° 8835 –Carta del Ciudad.

Que la Ley N° 8835 -Carta del CiudadanoQue debido al escaso tiempo otorgado para el análisis y estudio del mencionado Balance no permitiendo lograr un exhaustivo conocimiento del mismo para obtener elementos de juicio válidos y suficientes, generando esto la existencia de múltiples incertidumbres no es posible formar una opinión sobre los estados contables. Esta vocalía toma la decisión de abstenerse de emitir voto para aprobar o rechazar el mencionado Balance Así voto Voto del Vocal Facundo C. Cortes Viene a consideración del suscripto el expediente N° 0521-075611/2024, por el que tramita la aprobación de la Memoria Anual y el Balance General del ERSeP correspondientes al período dos mil veintitrés, elaborados a tenor del artículo 28 inciso b) de la Ley N° 8835 –Carta del Ciudadano-.

Que en las circunstancias actuales, atendiendo al procedimiento y los exiguos plazos que se nos imponen para expedirnos sobre el objeto de este expediente, coincido con la postura asumida por el vocal Rodrigo F. Vega, a cuyo fundamento me remito en honor a la brevedad; por lo cual me abstengo de emitir voto respecto la Memoria Anual y Balance General correspondiente al ejercicio 2023. Así voto Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano-, lo dictaminado por la Asesoría Letrada bajo el n° 28/2024, el Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.), por mayoría (voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los Vocales Mariana A. Caserio, José Luis Scarlatto, y Mario R. Peralta; abstención Vocales Rodrigo F. Vega y Facundo C. Cortés)

R E S U E L V E :

Artículo 1º: APRUÉBASE la Memoria Anual y el Balance General del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) correspondientes al periodo transcurrido entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre del año dos mil veintitrés, instrumentos que, como Anexos “I” y “II” se incorporan a la presente resolución.

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia con sus anexos y comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Provincia a sus efectos, poniéndose a su disposición los comprobant

es que respaldan sus constancias. Dese copias y archívese.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE – MARIANA ALICIA CASERIO, VICEPRESIDENTE – JOSÉ LUIS SCARLATTO, VOCAL – FACUNDO CARLOS CORTÉS, VOCAL – MARIO RAÚL PERALTA, VOCAL – RODRIGO FRANCISCO VEGA, VOCAL.

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba N°58 del 18 de marzo de 2024.