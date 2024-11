El Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó el “Compendio Normativo Unificado”

La medida fue adoptada con el fin de sistematizar y reordenar resoluciones dispersas en un solo instrumento legislativo

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba

Resolución N° 132

Córdoba, 6 de noviembre de 2024

VISTO: Las Resoluciones N° 180/2021, 131/2022, 222/2023, 25/2024, y 36/2024 de este Tribunal de Cuentas.

Y CONSIDERANDO:

Que, dentro de las facultades conferidas normativamente al Tribunal de Cuentas, se encuentran la de interpretar las normas en general y la de dictar su propio Reglamento, a efectos del correcto funcionamiento del Organismo.

Que, conforme lo establece la Ley NO 10.930 en sus artículos 10, inc. f), g) y h), artículo 17 y en el artículo 23 inc. a) punto 5, el Tribunal de Cuentas en acuerdo plenario podrá: interpretar las normas establecidas por la referida normativa, relacionadas con las funciones que corresponden al Tribunal de Cuentas, dictar su propio reglamento orgánico, fijar las normas a las cuales deberán ajustarse las Rendiciones de Cuentas y expedir las disposiciones reglamentarias que juzgue oportunas para la sustanciación de los Procedimientos Administrativos de Control Preventivo, Rendición de Cuentas, Auditoria y de Determinación de Responsabilidad.

Que, actualmente los procedimientos se encuentran reglamentados por Resolución del Tribunal de Cuentas N° 180/2021.

Que, con posterioridad al dictado del referido instrumento legal, se emitieron Resoluciones adicionales con la finalidad de completar, eficientizar y organizar los diferentes procedimientos administrativos que forman parte de las incumbencias específicas del Tribunal.

Que, atento la consecuente dispersión normativa ocurrida, deviene necesario proceder a sistematizar y reordenar las Resoluciones referidas, unificándose en un único cuerpo normativo las normas rituales.

Que, se asegura así un mejor conocimiento e implementación de la reglamentación, de manera tal de continuar garantizando el trabajo en pos de la transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia mediante la unificación del marco normativo del Tribunal de Cuentas, conforme al principio de centralización normativa que manda el artículo 174 de la Constitución Provincial.

Que, tal como se expresa en los considerandos precedentes, la sistematización y ordenamiento de las resoluciones vigentes, es de vital trascendencia jurídica y una herramienta necesaria para otorgar certeza y seguridad jurídica, por lo cual resulta oportuno disponer y aprobar un “Compendio Normativo Unificado” del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 10.930, en acuerdo plenario;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, EN SESIÓN PLENARIA DE LA FECHA;

RESUELVE:

I. APRUÉBASE el “Compendio Normativo Unificado” del Tribunal de Cuentas de la Provincia, el que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo I, compuesto de 38 fojas útiles.

II. ESTABLÉCESE que todas las disposiciones contenidas en el “Compendio Normativo Unificado” tendrán vigencia a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial.

III. DERÓGASE la Resolución N° 180/2021, 131/2022, 222/2023, 25/2024, 36/2024, y toda otra norma que se oponga a la presente.

IV. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: BELTRÁN CORVALÁN, PRESIDENTE – MARÍA FERNANDA LEIVA, VOCAL – SILVINA RIVERO, VOCAL – LUCIANA SIGNORINI, SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN LEGAL.

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba N° 226 del 12 de noviembre de 2024.