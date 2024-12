Designan escribanas titulares en registros notariales vacantes de la Provincia de Córdoba

Los nombramientos son en Córdoba-Capital, Morteros, Monte Maíz, Cruz Alta, Laboulaye, Cruz del Eje y San Francisco del Chañar

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba

Resolución N° 440

Córdoba. 6 de diciembre de 2024

VISTO: el Expediente Digital Nº 0423-069922/2024, del registro del Ministerio de Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia la cobertura de los Registros Notariales Vacantes de la Provincia de Córdoba, como resultado del Concurso de Antecedentes y Oposición del año 2024.

Que el Tribunal de Calificaciones Notarial eleva el Orden de Mérito resultante del mencionado Concurso, con la identificación de los aspirantes, los puntajes obtenidos y sus Registros de preferencia, como así también de los Registros vacantes a cubrir por esta vía.

Que fijada fecha, hora y lugar a los fines de la audiencia prevista por el artículo 40 del Decreto N° 2259/75, reglamentario de la Ley N° 4183 y publicada la convocatoria en el Boletín Oficial por el término de Ley, ésta se desarrolló con la presencia de las aspirantes incluidas en el orden de mérito, ejerciendo cada una de ellas, en el orden correspondiente, la opción por el Registro de su preferencia, de lo que da cuenta el acta labrada por la Escribana General de Gobierno en Escritura N° 760, Sección “B”, de fecha 25 de noviembre de 2024.

Que seguidamente se incorporan en autos las declaraciones juradas de no encontrarse en situación de incompatibilidad, de conformidad a las prescripciones del artículo 6, inciso f), de la Ley N°4183 (T.O. Decreto N° 2252/1975) y certificados de cancelación de matrículas profesionales. Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los artículos 17 y 22, correlativos y concordantes de la Ley N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252/1975), las facultades conferidas a esta cartera ministerial en el artículo 7 inciso a) del Decreto N° 2449/2023 y lo dictaminado por la Dirección General de Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 2024/ DDLMG-00000487;

EL MINISTRO DE GOBIERNO

RESUELVE:

Artículo 1º.- DESÍGNASE como Escribanas Titulares de los Registros Notariales Vacantes de la Provincia de Córdoba, como resultado del Concurso de Antecedentes y Oposición del año 2024, a las Notarias que a continuación se detallan:

– Natalia VALLERGA (D.N.I. N° 28.530.093) en el Registro Notarial N° 383, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital.

– Maité BOSCHETTO (D.N.I. N° 33.776.785) en el Registro Notarial N° 691 con asiento en la Ciudad de Morteros, Departamento San Justo.

– Patricia FUENSALIDA (D.N.I. N° 27.594.783) en el Registro Notarial N° 215 con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital.

– Emilia OSSANA (D.N.I. N° 35.672.767) en el Registro Notarial N° 520 con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital.

– Mariela Soledad PEPICELLI (D.N.I. N° 31.731.267) en el Registro Notarial N° 683 con asiento en la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión.

– Romina Elizabeth MARQUES (D.N.I. N° 29.182.545) en el Registro Notarial N° 462 con asiento en la localidad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez.

– Mariel Alejandra NAVARRO (D.N.I. N° 33.117.786) en el Registro Notarial N° 352 con asiento en la localidad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.

– Gabriela Del Valle TROISI (D.N.I. N° 30.469.435) en el Registro Notarial N° 449 con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje.

– Romina Deolinda BOLATTI (D.N.I. N° 32.278.302) en el Registro Notarial N° 258 con asiento en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.

Artículo 2°.- PROTOCOLICESE, dése al Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, MINISTRO DE GOBIERNO

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba N° 245 del 9 de diciembre de 2024.