Decreto N° 059

CÓRDOBA, 23 de marzo de 2022

VISTO:

El expediente N° 822-004610/2022, mediante el cual el Presidente del Directorio del Ente Municipal BioCórdoba eleva proyecto de creación del Instituto de Transformación Energética Córdoba (I.T.E.C.).

Y CONSIDERANDO:

QUE el debate científico e institucional contemporáneo viene avanzando sostenidamente en el estudio sistemático de fuentes energéticas alternativas, entendiendo que su centralidad en la adopción de políticas públicas consistentes en

dicho rubro trasciende las perspectivas del ahorro energético y se inserta de modo general en todos los órdenes de relación humana, gubernamentales y no gubernamentales.

QUE en la actualidad, como consecuencia de esa perspectiva, no sólo el sector energético experimenta modificaciones sustanciales, sino que todos los órdenes de la gestión pública y la convivencia social han comenzado a adaptarse a nuevos parámetros a la luz de los distintos estudios y experiencias que van demostrando su aptitud.

QUE en definitiva, la energía o la capacidad de producir trabajo mecánico, emisión de luz, generación de calor, entre otras, admite hoy que sus diferentes formas de manifestación deben diversificarse aprovechando aquellas consideradas “renovables”, en aras de su amplia disponibilidad natural y sustentablemente implementada.

QUE desde otro lugar, al problema -falla reversible o irreversible en el entorno, como agotamiento de combustibles fósiles, efecto invernadero, lluvia ácida, deforestación, entre otras- que supone las consecuencias de un aprovechamiento no sustentable de las energías renovables, ampliamente estudiado, se suma el conflicto -tensión social

con compromiso ambiental- generado por ese aprovechamiento desigual y desequilibrado, que afecta la posibilidad de construir agendas medioambientales de corto, mediano y largo plazo.

QUE entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se encuentra el de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, moderna y no contaminante.

QUE dado su objeto y campo de actuación, el Ente Municipal BioCórdoba presenta potencial para organizar en el seno de su estructura, una división dotada de suficiente entidad desconcentrada para avocarse al estudio de las energías renovables y su aplicación tanto a la eficacia como a la eficiencia energética, aportando bases sólidas a la construcción de políticas públicas locales que puedan articularse metropolitanamente y complementarse con los niveles jurisdiccionales provincial, nacional e internacional, desde una perspectiva plenamente integrada a la dinámica científica, empresarial, profesional, de la sociedad civil y vecinal, en cuanto corresponda.

QUE el artículo 3° de la Ordenanza N° 13.078 de creación del Ente Municipal BioCórdoba, dispone que el mismo tiene por objeto, entre otros, la investigación científica, la estimulación para el desarrollo sustentable y sostenible, la difusión sobre

asuntos ambientales y la participación social interactiva con los componentes del ambiente.

QUE el artículo 4° de la referida ordenanza municipal, en su inciso n), fija como objetivo del Ente Municipal BioCórdoba establecer prácticas y criterios ambientales sostenibles en cuanto al consumo de energía, y los incisos i) y m) del artículo

5 destacan entre sus funciones aplicar estándares ambientales en línea con las recomendaciones internacionales, así como promover la utilización de tecnologías limpias.

QUE obra Dictamen N° 046/2022 emitido por la Asesoría Letrada, expresando que no existen objeciones jurídico formales que formular al proyecto.

ATENTO A ELLO, los artículos 28 y 86 de la Carta Orgánica Municipal, y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- CRÉASE, en el ámbito del Ente Municipal BioCórdoba, el Instituto de Transformación Energética Córdoba (I.T.E.C.), con arreglo a lo establecido en el Anexo I, el que con cinco (5) fojas útiles forma parte integrante del presente

Decreto.

ARTÍCULO 2°.- ENCOMIÉNDASE al Presidente del Directorio del Ente Municipal, BioCórdoba, y por su intermedio al área de gestión que se decida a tal efecto, la implementación de la iniciativa aprobada en el artículo precedente, debiendo

elevarse al Departamento Ejecutivo Municipal un informe de gestión a los noventa (90) días de dictado el presente.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tome intervención el Tribunal de Cuentas, dese copia al Ente Municipal BioCórdoba, a la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Secretarías y Organismos de Directa

dependencia del Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, ARCHÍVESE.





