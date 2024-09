Ya condenado, el ex juez Flores seguirá detenido en su casa, a cargo de sus hijos

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 12° Nominación condenó a 6 años y 2 meses de prisión efectiva al ex juez Francisco Martín Flores, por considerarlo autor de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad calificada y amenazas calificadas en perjuicio de su ex pareja.

A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el tribunal ordenó la prisión preventiva del imputado. Además, dispuso aplicar la modalidad domiciliaria, con la colocación de una tobillera electrónica que asegure el control del cumplimiento de las obligaciones propias de la modalidad de detención dispuesta. Fundó la medida en el interés superior del niño, ya que los dos hijos menores de edad de penado están bajo su cuidado exclusivo por orden del Juzgado de Familia de 8° Nominación, con la asistencia de los organismos técnicos.

Asimismo, dispuso mantener la medida de restricción de contacto personal y por cualquier medio telemático impuesta entre el ex magistrado y la víctima hasta que cumpla la condena. También resolvió que, cuando la sentencia quede firme, se remita una copia al Registro de Abusadores Sexuales, conforme lo establece la Ley Provincial Número 9680.

Finalmente, la Cámara exhortó a los medios de prensa y a la sociedad en general para que, sin afectar la publicidad de la sentencia ni el principio republicano, se evite la difusión de detalles del caso que pudieran afectar la intimidad y privacidad de los menores involucrados en el conflicto familiar.

Jury

En junio de 2023, por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales destituyó a Flores, por mal desempeño en sus funciones y, por entonces, presunta comisión de delitos.

El Jury, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, no hizo lugar al pedido de la defensa de Flores, que reclamó que solo fuera suspendido provisoriamente y que su remoción quedara sujeta al resultado del debate oral.

Para rechazar esa pretensión, el tribunal alegó que la Constitución provincial no contempla aquella opción como una posibilidad.

Antes del veredicto, Flores hizo uso de la última palabra y volvió a negar las acusaciones. “Nunca tuve un problema con una mujer. Nunca hubo visos de violencia con ninguna persona”, aseguró.

Además, dijo que sentía “terror” por su ex pareja y que por eso tenía un botón antipánico. “El día en que me fui de la casa no tenía calzoncillos. Yo perdí todo al separarme. Nunca no pagué la cuota alimentaria”, se defendió. Además, aprovechó el espacio para agradecer el respaldo de su familia.

Flores llegó al jury luego de cuatro años de investigación penal.

Iglesia

El caso tuvo gran repercusión; en especial, después de que el obispo auxiliar de Córdoba, Ricardo Seirutti, envió una serie de cartas para expresar su apoyo a Flores.

En las notas, dirigidas al Jurado de Enjuiciamiento, al fiscal General a cargo de la causa y al Tribunal Superior de Justicia, el número 2 del Arzobispado local pidió que no removieran al magistrado de su cargo. Por la polémica, tuvo que aclarar que las misivas fueron a título personal y no en nombre de la iglesia Católica de Córdoba.

El planteo fue considerado inoportuno y una intromisión en el Poder Judicial.