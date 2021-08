Visitas a Olivos: ya hay dos pedidos de juicio político contra el presidente y el fiscal del expediente judicial reclamó por informes

Ya ingresó un pedido de juicio político en contra del presidente Alberto Fernández por las visitas a la residencia de Olivos en plena cuarentena estricta, el año pasado, y hay otro que se presentará cuando la mesa de entradas del Legislativo esté habilitada. Paralelamente, los ingresos a la quinta ya están bajo la mira de la Justicia.

Luego de que una investigación periodística revelara lo sucedido, y tras la denuncia de integrantes de Republicanos Unidos -ambas, con datos obtenidos en función de las previsiones de la legislación de acceso a la información pública- el fiscal Ramiro González le pidió precisiones sobre ingresos y egresos a la Casa Militar de la Presidencia. Lo hizo a principios de agosto y aún no recibió la documentación.

En tanto, después de que trascendiera la imagen de la reunión por el cumpleaños de Fabiola Yáñez, en julio de 2020, el agente reclamó más informes. Por ahora, está a la espera de novedades.

Según los registros oficiales de ingresos a Olivos, la noche del 14 de julio de 2020 entraron varios amigos de Yañez a la residencia oficial. Se trata de Sofía Pacchi, Emmanuel López y Fernando Consagra (todos ellos ya mencionados en la denuncia original). También fueron de la partida Rocío y Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Stefania Domínguez, Federico Abraham y Carolina Marafioti.

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, se refirió a la foto, en la que salen Fernández y Yáñez junto a un grupo conformado por diez personas, reunidos en una mesa de agasajo, y aseguró que “hubo un encuentro social que no debería haber ocurrido» y que “es evidente que hubo un descuido, se cometió un error y estuvo mal”.

Los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Luis Petri, entre muchos otros, le contestaron.

Wolff y Petri enfatizaron que no se cometió un error, sino un delito, y que se lo encubrió.

Cabe recordar que el artículo 4 del DNU 297/20 señala que quien cometa una infracción a la cuarentena debe cesar con la infracción y poner en conocimiento de la autoridad competente la situación.

La versión de Fernández no contribuyó a calmar las aguas. El mandatario afirmó: “El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente me doy cuenta de que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”.

Los legisladores volvieron a la carga: razonan que ni Cafiero ni el mandatario pueden ampararse en la falta de registro de los alcances de una norma que ellos mismos redactaron.

Wolff y Petri firmaron el primer pedido de juicio político que entró a la Cámara Baja. Hay otro, de Mario Negri y Cristian Ritondo, refrendado por Jorge Enríquez, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sánchez, Adriana Caceres, José Luis Patiño y Héctor Stefan.

Negri también se refirió a los dichos de Cafiero. “Que le diga eso a los padres de Abigail Jiménez, a los de Solange Musse, a los de Mauro Ledesma, a los de Blas Correa, a los familiares de la gente que la policía mató por violar la cuarentena”, manifestó.

Sobre las afirmaciones de Fernández, sostuvo: “El presidente decía que caería con la ley encima a todo aquel que violara la cuarentena, que era aplicar el código 205 del Código Penal. La gente estaba en la casa, escondida, con miedo”, agregó.

“No alcanza con mandar al jefe de Gabinete a decir perdón. Hay errores que se pagan”, sumó.

Para el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, en “un país serio” el presidente “no miente” y se hubiera “ofrecido a ir al Congreso”. Sin embargo, estimó que “acá te atropellan”.

La Comisión de Juicio Político deberá examinar cómo proceder. La preside la legisladora Josefina González, del Frente de Todos, secundada por Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, y por Nicolás Rodríguez Saa, también del Frente de Todos.

Está conformada por 30 legisladores de los cuales 15 son oficialistas, uno de Consenso Federal -Graciela Camaño- y el resto de Juntos por el Cambio.

El sistema establece que la Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación y la de Senadores como sentenciante.

Para progresar, el pedido tiene que tener dictamen de comisión. Una vez que llegue al recinto necesita la mayoría especial de dos tercios; es decir, el 66% de los 257 legisladores que tiene la Cámara Baja.

En el caso de pase el filtro de Diputados, le corresponderá a Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar.

Denuncia

La denuncia que generó el escándalo, primero, y el expediente judicial, después, fue radicada el 28 de julio. Se dirigió contra Fernández y la modelo y amiga de Yáñez, Pacchi. Alegó que ambos violaron el ordenamiento criminal.

La presentación se basó en un artículo periodístico que reportó que durante el primer semestre del año pasado, el mandatario recibió visitas “no autorizadas” en Olivos, en el momento más crítico de la pandemia.

Pacchi habría concurrido 65 veces, casi siempre en horas de la noche.

Dos fechas fueron resaltadas: el 2 de abril y el 14 de julio de 2020, entre las 22 y la 0.11 y entre las 21.46 y las 01.44, respectivamente.

Al cursarle el primer pedido de informes a la Casa Militar de la Presidencia, en su dictamen, al igual que los denunciantes, el fiscal González señaló que aquéllas coincidían con los cumpleaños del presidente y de Yáñez.

Además, indicó que “habrían sucedido con anterioridad a que Pacchi fuera designada funcionaria pública” (en un cargo de la planta permanente de la Secretaría General de la Presidencia), el 31 de agosto del 2020.

El 3 de abril del año pasado, un día después de su cumpleaños y de, presuntamente, encontrarse personalmente con varias personas en Olivos, el mandatario confirmó que tenía covid. Declaró: “No tengo idea de cómo me contagié”. Y agregó: “Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos”.

Mediante gestiones de la Fundación Apolo, que consiguió el listado de ingresos a Olivos y a la Casa Rosada, y con más datos de la prensa, los dirigentes de Republicanos Unidos ampliaron su denuncia: incluyeron a Yáñez, al empresario y supuesto novio de Pachi, Chien Chia Hong, al asesor de la primera dama, López, y a su novio, Consagra, quienes también figuran ingresando a la residencia presidencial el día del cumpleaños del primer mandatario y, ahora, en la foto del festejo de Yáñez.

También expusieron los ingresos de Ariel Alonso Zapata, adiestrador canino, y de Lautaro Romero, veterinario, el 14 de mayo de 2020.

Hubo una nueva ampliación para que se investigue la conducta de la actriz Florencia Peña, toda vez que “habría reconocido públicamente haber visitado la Quinta de Olivos” durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para “comentarle” al presidente los pormenores de la “delicada situación” de los actores por el cierre de las actividades.

En tal sentido, afirmaron que, en todo caso, planteos de esa naturaleza le correspondían a la Asociación Argentina de Actores, a cargo de Alejandra Darín, quien, según argumentaron, habría mantenido una reunión por los mismos motivos días anteriores a la concurrencia de Peña a la residencia.

Para los denunciantes, las razones que llevaron a Peña a concurrir personalmente a Olivos no tenían importancia como para infringir la cuarentena obligatoria, toda vez que “además de no contar con legitimación” podría haberse reunido con Fernández telefónicamente o por videollamada.