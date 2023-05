Mediante un comunicado, Vicentin aseguró que la propuesta de pago que formuló en el marco del proceso concursal que afronta fue aceptada por una “contundente” mayoría de acreedores que “aguarda la pronta homologación” por parte del Juzgado Civil y Comercial Número 2 de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini

La agroexportadora del norte de Santa Fe -que debe más de USD 1.000 millones– precisó que finalizado el período para presentar impugnaciones, sobre 1.618 acreedores computables votaron a favor de la propuesta 1.019 (63%), que representan el 74% del pasivo computable.

En tanto, indicó que 594 (37%), por el 13% del pasivo, se abstuvieron, y que 5 (0,3%,), por el 13% del pasivo, se opusieron.

Además, detalló que de los que presentaron impugnaciones, cuatro pertenecen al sector público (el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, el BICE y el Fisco), y uno al sector privado: la firma Commodities.

En tanto, señaló que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón también se opuso, aunque aclaró que sus razones no tienen que ver con un crédito; ello así, porque reconoció que no se le adeuda ningún concepto.

“Como común denominador, todos ellos manifiestan su rechazo a la propuesta concursal utilizando términos agraviantes y con argumentos sesgados que no se ajustan a la realidad de los hechos ni al derecho vigente”, manifestó la compañía, y agregó: “Vicentin ha reivindicado siempre el derecho de todos los acreedores a expresarse libremente; la Justicia resolverá oportunamente la suerte de estas impugnaciones. Sin embargo, vale la pena resaltar el contundente respaldo privado de quienes apoyaron y de quienes -no habiendo votado a favor- terminaron por no oponerse para proteger el cobro de sus acreencias”, sumó.

Cabe recordar que el Nación es el principal acreedor individual de Vicentin, con USD 300 millones.