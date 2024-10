Vacunatorio Vip: confirmaron el procesamiento de González García y ordenaron investigar a los inmunizados

La Sala I de Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud, Ginés González García, y de otros ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández por el escándalo del “Vacunatorio VIP”. También le ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti a profundizar en la responsabilidad de las personas que fueron inmunizadas merced a privilegios, como el ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el diputado Eduardo Valdés; el ex ministro Jorge Taiana; el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia y el periodista Horacio Verbitsky.

“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, postularon los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Además, enfatizaron que los investigados “redireccionaron la voluntad estatal hacia un fin privado, nominalizando el espacio en el que debía regir un anonimato solo guiado por la necesidad de proteger a los más vulnerables”.

“La amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad en los últimos años. De ahí su responsabilidad penal”, sumaron.