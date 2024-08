Sobreseyeron a ruralistas que protestaron contra la resolución 125 en la Ruta 9

A 16 años del dictado de la Resolución 125, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y con el radical Martín Losteau encabezando la cartera de Economía, la Justicia sobreseyó a dirigentes procesados por entorpecimiento de servicios públicos, por un piquete en la Ruta 9, a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Rosario, que intervino tras el procesamiento dispuesto en 2019, tres años después del sobreseimiento que dictó el juez Carlos Villafuerte Ruzo, declaró extinta la acción penal tras considerar que el paso del tiempo afectó la garantía de los encausados de ser juzgados en un plazo razonable.

La manda que impuso retenciones móviles a la exportación de oleaginosas desató el denominado “conflicto con el campo” y provocó más de 120 días de protestas de productores en todo el país.

El fallo benefició a la ex presidenta del Concejo Deliberante de San Pedro, Norma Atrip; el ex intendente de la localidad, Mario Barbieri; al ex secretario de Gobierno, Juan Almada; al ex secretario de Coordinación, Facundo Vellón; el ex dirigente de la Federación Agraria, Silvio Corti, y al ex presidente de la Sociedad Rural, Raúl Victores. También a los dirigentes de la Mesa de Enlace Hugo Biolcatti, Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Fernando Gioino y Mario Llambías; a los referentes ruralistas de la región René Ducret y Jorge Bozicovich; a la ex diputada Margarita Stolbizer y a los dirigentes María del Carmen Alarcón, Horacio Ostán y Osvaldo Simiele.