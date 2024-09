Se desarchivó denuncia por presunta trata en contra del entorno de Maradona

La Sala I de la Cámara Federal ordenó que se desarchive la denuncia que presentó en 2021 por Mavys Álvarez, la mujer cubana que acusó al entorno de Diego Armando Maradona de trata de personas, por haberla ingresado al país cuando tenía 16 años.

En su momento, el juez Daniel Rafecas rechazó la denuncia. Estableció que los delitos prescribieron y, en 2022, la propia Cámara ratificó el fallo.

La querella de Álvarez apeló y los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron, por unanimidad, que la causa regrese a Rafecas para agotar medidas de prueba, con foco en los funcionarios que permitieron que Álvarez ingresara al país.

La Alzada planeó que es necesario despejar las dudas en torno a la posible intervención de funcionarios públicos y, por ello, ordenó profundizar la pesquisa.

Entre los denunciados por la ciudadana cubana figuran Carlos Ferro Viera y Gabriel Buono, amigos de Maradona. Por orden de la Sala I, ambos volverán a ser investigados. En su planteo, la querella apuntó contra Fidel Castro. Ante la Cámara, los abogados aseguraron que el fallecido líder del régimen cubano fue “una persona instrumental y necesaria para el irregular traslado de la víctima al territorio argentino”.

En el mismo escrito, afirmó que la víctima permaneció en Argentina “merced al permiso de Castro” y que volvió a Cuba cuando él lo organizó, razón por la cual, según alegaron, “su dominio de la situación no cesó en ningún momento”.

Finalmente, aseguró que la familia de Álvarez “fue infiltrada por personal de inteligencia cubano”.

La mujer fue admitida como querellante en noviembre de 2021, tras un recurso cuestionando la negativa de Rafecas.

En sucesivos relatos, dijo que fue víctima de una relación abusiva controlada por Maradona y avalada por su entorno.

En una presentación de sus abogados Comodoro Py, aseveró: “Durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal, habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí”. Además, sostuvo que durante su paso por Argentina solo pudo realizar dos actividades (salir a comprar y visitar el zoológico), siempre acompañada.

Sumó que, aun siendo menor de edad, fue presionada para hacerse una operación de aumento de mamas, que se concretó “sin autorización de ninguna persona responsable”.

En tanto, dijo que, en idénticas circunstancias, le suministraron drogas, lo cual le generó adicción durante muchos años.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que Maradona la violó en La Habana, Cuba.