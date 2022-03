La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lleva ejecutados 125 embargos de las billeteras virtuales de los contribuyentes morosos, con una recaudación de 44 millones de pesos, siempre con el aval judicial.

La primera decisión en este sentido la llevó a cabo el Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 10 que, al obtener un resultado negativo del embargo general de fondos y valores bancarios, ordenó que se avanzara sobre los activos digitales. Diversos juzgados de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Entre Ríos, San Juan, Chubut y Santa Cruz también dieron el visto bueno para que la AFIP embargue activos digitales de los contribuyentes que acumulan deudas con el Fisco.

Para determinar sobre cuáles cuentas se solicitará la traba de embargos, la AFIP obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes. No hay establecido un orden de prelación sobre con qué activos se debe avanzar primero a la hora de solicitar judicialmente la traba, pero la práctica muestra que se comienza con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias. Cuando éstas -tradicionales- no hay o el saldo disponible no es suficiente, se solicitan embargos sobre otros tipos de activos.

A causa del covid-19, las ejecuciones de deudas fiscales con la AFIP estuvieron suspendidas durante 19 meses, pero desde el pasado 1 de febrero se iniciaron las ejecuciones fiscales a los contribuyentes con mayores débitos. Ahora se sumaron las billeteras digitales.

Finalizada la suspensión por la pandemia, la AFIP identificó un universo de 9.800 contribuyentes morosos, para quienes seguirá solicitando a la Justicia la traba embargos sobre sus cuentas, incluidas las billeteras virtuales. Según el organismo, adeudan unos $24.000 millones en impuestos impagos.

Fuera de lo que son las deudas fiscales, en octubre de 2020 la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora había revocado un fallo que no había accedido al embargo de una cuenta en Mercado Pago. Los camaristas consideraron que esas empresas, a través de las nuevas modalidades tecnológicas, pueden administrar e intervenir en la transacción de bienes, créditos, valores o activos de terceros y que sus saldos sí son embargables.

En Argentina existen alrededor de 24 millones de cuentas virtuales con CVU (igual que el CBU bancario tradicional), las cuales, a pesar de operar 100% online, igualmente están reguladas por el Banco Central y son controladas por la AFIP. Su uso en Argentina viene creciendo a pasos agigantados. Algunas de las más utilizadas son Mercado Pago (Mercado Libre), Ualá, Ank (Banco Itaú), Cuenta DNI (Banco Provincia), BIMO (Grupo Clarín y Prisma), Todo Pago (Prisma), MODO (bancos públicos y privados), Yacaré y Cuenta Digital.