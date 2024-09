“Ruta del dinero K”: revés judicial para Cristina Fernández de Kirchner  

Por mayoría, con los votos de los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara Federal porteña falló en contra de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero por parte del empresario patagónico Lázaro Báez, conocida como “la ruta del dinero K”.

El tribunal declaró la nulidad del dictamen que pidió el sobreseimiento de la ex presidenta, quien podrá seguir bajo pesquisa.

Cabe recordar que el año pasado, en base a la opinión que emitió en su momento el fiscal Guillermo Marijuán, que compartieron el Fisco y la Unidad de Información Financiera (UIF), el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a la encausada. La Oficina Anticorrupción (OA) se bajó al inicio de la gestión de Alberto Fernández y el expediente se quedó sin acusación.

Ahora, la Cámara reactivó la investigación sobre el rol de la mujer en las maniobras de corrupción al aceptar una apelación de la querella -la asociación civil Bases– en contra del polémico dictamen.

Además, denegó el reclamo de la defensa de Fernández de Kirchner de apartar a Casanello.

El juez Llorens recordó que, a su turno, indicó que el fiscal Marijuan hizo “un análisis sesgado” y “una evaluación parcial de elementos aislados del proceso”, sin meritar “de manera conglobada una serie de elementos colectados en otras actuaciones”, como las pruebas que surgieron del alegato de su par Diego Luciani en “Vialidad”.

En ese marco, citó que hay pruebas de la sociedad entre la dirigente y Báez, como las declaraciones de los imputados colaboradores (entre ellos Leonardo Fariña y Víctor Manzanares) y las escrituras secuestradas en la escribanía de Ricardo Albornoz, entre otras.

Recordó que en Vialidad los fiscales Luciani y Sergio Mora acusaron a los Kirchner y a los Báez por el direccionamiento de obras públicas por 3.500 millones de dólares, lo que “llevó a que ambos fueran condenados por actividades ilícitas vinculadas con la defraudación en perjuicio de la administración pública”.

En minoría, el vocal Eduardo Farah votó por refrendar lo resuelto por Casanello.

Marijuán impulsó la investigación desde su origen, en 2013. Según concluyó una década después, en mayo de 2023, si bien no hay dudas de la estrecha relación que mantenían la ex mandataria y Báez, la prueba no la conecta con el lavado.