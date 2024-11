Reivindican demanda del dueño registral de un inmueble en Río Segundo y rechazan simulación

La Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba revocó una sentencia en un controvertido litigio sobre la titularidad y posesión de un inmueble en Río Segundo, rechazando la acción de simulación presentada por A. M. O. y P. A. C. e hizo lugar a la demanda de reivindicación del propietario registral, M. A. L.

La disputa giró en torno a un contrato de compraventa del inmueble, documentado en escritura pública, de fecha 16 de octubre de 1997, en la cual L. figura como titular. O. y C., quienes residían en el inmueble y afrontaron gastos y servicios desde hace varios años, interpusieron una acción de simulación en contra de aquél, alegando que la venta fue ficticia y que ellos son los verdaderos propietarios. Según su argumentación, L. habría actuado como un intermediario en la compra del inmueble, dado que ellos no cumplían con los requisitos para obtener un crédito hipotecario en aquel momento.

Antecedente