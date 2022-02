Los testimonios aportados a la causa corroboraron como destrato habitual las amenazas y agresiones vertidas por el accionante. La empresa lo había cesanteado con causa

La Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de General Pico, La Pampa, rechazó la pretensión indemnizatoria de un trabajador que fue despedido por insultar, amenazar y agredir a otros compañeros.

En los autos «A., C. E. C. c/ F D A SA s/ Despido”, el juez de primera instancia hizo lugar al reclamo del trabajador vinculado con diferencias impagas relacionadas con los conceptos sueldo anual complementario (SAC) y vacaciones, respecto de los años 2016 y 2017.

En cambio, el a quo rechazó la procedencia de la pretensión indemnizatoria por despido incausado, pues luego de analizar el escenario de prueba, concluyó que la determinación de la empleadora de considerar extinguido con causa el contrato de trabajo había sido justificada.

Al trabajador se le imputaron insultos, amenazas y malos tratos denunciados por otros dependientes y representantes sindicales, lo que constituyó una injuria suficiente en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

El fallo analizó la reiteración de malos tratos verbales con situaciones de violencia de género hacia compañeras de trabajo y otras situaciones de destrato, improperios y falsas acusaciones contra otros compañeros.

Los jueces Mariano Martín y Alejandro Pérez Ballester valoraron los testimonios prestados por personas que mantienen una relación laboral con la firma, lo cual señalaron que “exige suma cautela en su apreciación”.

Declaraciones

Los magistrados advirtieron, empero, que las declaraciones brindadas por los dependientes de la empresa accionada “contienen relatos sumamente descriptivos, coherentes e incluso concordantes entre sí y con el resto del material probatorio colectado, lo que les concede una robusta persuasión en la integridad del escenario de prueba”.

Como conclusión, el tribunal señaló que no estaba de más “apuntar que los declarantes arrimados por la empleadora fueron sometidos, en la audiencia respectiva, a control de veracidad de sus dichos por parte del letrado de A. y, en todos los casos, se observa que han respondido en forma completa y solvente a cada interrogatorio”.