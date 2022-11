El “Movimiento de Trabajadores Excluidos” de Saladas (Corrientes) reocupó el galpón en litigio, después que la dueña cambiara el candado de ingreso. El tribunal le dio dos meses más para dejar el lugar

El Juzgado en lo Civil y Comercial de Saladas (Corrientes) hizo lugar al desalojo solicitado por una mujer que alquiló un galpón al “Movimiento de Trabajadores Excluidos” mediante un contrato de seis meses que concluyó el 31 de diciembre de 2021, pero pese a su solicitud, los demandados se negaron a entregar el lugar.

En la causa «P.L.V. C/ J.D.Z., Y.E.S. Y A.M.V. s/desalojo» (Proceso abreviado), según se detalló en la demanda, la demandante cambió el candado e informó a los accionadas que le avisaran para retirar las pertenencias que quedaron en el interior, pero éstos rompieron el precinto, volvieron a ingresar y pusieron uno nuevo .

Al contestar la acción, los inquilinos se ampararon en que el contrato de alquiler no era por seis meses, sino por tres años, como lo establecen las normas legales por lo que no se retirarían hasta que se cumpliera ese plazo.