Procesan a Ginés González García por el vacunatorio VIP y lo embargaron en $ 130 millones

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó este viernes al ex ministro de Salud Ginés González García en el marco de la causa conocida como Vacunatorio Vip, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. Además, la jueza embargó sus bienes por la suma de 130 millones de pesos.

La jueza consideró que había elementos suficientes para dar por corroborada la imputación contra González García, quien en el comienzo de la pandemia del Covid se desempeñaba como Ministro de Salud de la Nación. Según la jueza, el ex ministro de Alberto Fernández “ejerció sus funciones de manera abusiva». Al momento de reconstruir cómo funcionó y se montó lo que calificaron como “un vacunatorio precario”, los representantes del Ministerio Público Fiscal se valieron de varios testimonios que desnudaron la estructura irregular.

Cuando el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria del ex ministro, le atribuyó dos hechos puntuales, que son los que confirmó la magistrada.

El primer hecho atribuido al ex ministro de Salud fue haber “dado la orden de retirar 10 (diez) vacunas contra el Covid-19 asignadas al centro hospitalario nacional Prof. Alejandro Posadas y su traslado, mediante el personal y los recursos del nosocomio, al Ministerio de Salud de la Nación con fecha 18 de febrero de 2021 para la inoculación de 10 (diez) personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis, de acuerdo al esquema de priorización estipulado en la Resolución MSAL 2883/2020, por cuanto no integraban las categorías de ‘personal de salud y/o estratégico».

Además, configurado como “Hecho 2”, la fiscalía le atribuyó haber dado la orden de “retirar 5 (cinco) vacunas contra el Covid-19 asignadas al Ministerio de Salud de la Nación y su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis, de acuerdo al esquema de priorización estipulado en la Resolución MSAL 2883/2020, por cuanto no integraban las categorías de ‘personal de salud y/o estratégico’.”.

A lo largo de la investigación y después de la ronda de indagatorias, se dio por probado que durante la gestión del ex ministro de Salud existió un sistema que funcionó bajo “la organización y logística para el traslado de las dosis desde el Hospital Posadas, hacia el MSAL, como así también, explicaron la modalidad de ingreso de particulares para inocularse en el MSAL, y el proceso de registración de la dosis en el sistema NOMIVAC». De esto fue responsable Ginés González García.

En idéntico sentido, tanto el fiscal Taiano como su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), indicaron que el ex funcionario intervino en las órdenes que se dieron para la asignación de las vacunas al MSAL, que sólo podían ser utilizadas para inocular a Personal de Salud y/o Estratégico.