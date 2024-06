Pensiones por invalidez: denunciaron a Alberto Fernández por suba desproporcionada de beneficios

El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció al ex presidente Alberto Fernández, a los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Esposito y Fernando Galarraga, y a la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, por el aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez otorgadas entre 2020 y 2023.

Marijuán citó los decretos y resoluciones que flexibilizaron los criterios para conceder los beneficios y expuso que accedieron a ellos personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad.

Además, indicó que se estableció que el proceso de otorgamiento, que podía tardar dos o tres años, se redujo a tres meses.

El agente plateó que hubo un “plan sistemático” entre 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de pensiones, , destinándolo especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.