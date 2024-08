No autorizan pedido para realizar una operación de gestación por sustitución

El Juzgado 5º de Familia de Córdoba rechazó el pedido de autorización para llevar a cabo una gestación por sustitución, con fundamento en el informe del Comité de Prácticas Médicas y Bioéticas del Poder Judicial de Córdoba (Copramesab), en virtud del reducido tiempo de la última cesárea de la gestante postulada, la mujer presentante corría riesgo para su salud, al igual que la del feto.

La jueza Susana Squizzato indicó que E. H. D. C. y N. M. (comitentes), y S. B. B. E. (gestante postulada) solicitaron la homologación, frente a lo cual reseñó que -dadas las limitaciones biológicas, las cuales tornan inviable la gestación por parte de los padres intencionales, quienes son convivientes desde hace cinco años, su amiga -en un acto de amor, altruismo, generosidad y solidaridad- gestará a su bebé a través de fecundación in vitro con la técnica ICSI; esto es, mediante inseminación artificial con aporte de material genético de uno de los padres intencionales y ovodonación en la clínica de alta complejidad que los involucrados elijan, realizándose la transferencia embrionaria a S. B. B. E., quien ya es madre de una niña y no tiene intenciones de volver serlo.