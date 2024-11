Niegan sobreseer a madre acusada del homicidio calificado de sus dos hijos

El Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, de Género y Faltas de Alta Gracia, a cargo del juez Claudio Guillermo Lasso, decidió no sobreseer a M. P. T., acusada de homicidio calificado por el vínculo en la muerte de sus dos hijos, D. M. M. y D. G. M. Ambos menores presentaban una patología cromosómica hereditaria que impedía su autonomía para alimentarse e hidratarse.

Aunque la fiscalía solicitó el sobreseimiento por inimputabilidad, basándose en el artículo 34, inciso 1°, del Código Penal argumentando que la mujer no comprendía sus actos debido a su condición psicótica, el juez Lasso discrepó. Señaló que la investigación aún no estaba agotada y que persisten interrogantes cruciales que podrían alterar la calificación de los hechos.

En un fallo que destacó por su enfoque integral, el juez Lasso decidió remitir las actuaciones al Fiscal de la Cámara de Acusación, al considerar que la prueba reunida no satisface el cuadro convictivo necesario para resolver el caso. Apoyándose en el artículo 359 del Código Procesal Penal, el magistrado argumentó que las discrepancias con la fiscalía deben ser fundamentadas y justificadas con rigor.

Ejes principales



El fallo subrayó tres ejes principales que requieren un análisis más profundo: