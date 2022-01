Académicos nucleados en “Profesores Republicanos” se expresaron sobre la movilización que organiza el dirigente piquetero Luis D’Elía para, en sus palabras, “echar” a los miembros de la Corte Suprema.

El grupo repudió la convocatoria a la marcha que prepara un sector del kirchnerismo para el próximo 1 de febrero.

Los docentes le reclamaron a la oposición que “cumpla con su mandato” con la ciudadanía y ayude al esclarecimiento la situación.

En la carta titulada “Embestida violatoria de principios constitucionales y de la división de poderes”, Profesores Republicanos sostiene que el Gobierno nacional apoya oficialmente el plan de D’Elía y sindicatos afines al peronismo kirchnerista.

También resalta que la movilizació cuenta con el “beneplácito” del ministerio de Justicia, Martín Soria, a través de las declaraciones del viceministro Juan Martín Mena, un ataque al que se sumó el presidente Alberto Fernández.

“Acciones como esta tienen la evidente finalidad de destruir la división de poderes, en un indudable proceder autoritario y prepotente cuyo objetivo es lograr la impunidad de quienes se encuentran procesados por claros y probados delitos de corrupción”, agregaron los firmantes, quienes le solicitaron a los ciudadanos argentinos que, sin importar sus ideologías, tomen conciencia de lo que definieron como “la gravedad institucional” una “embestida callejera” contra el máximo tribunal del país”.

Las repercusiones por los dichos de Fernández sobre la Corte y el funcionamiento del Poder Judicial no cesan.

Cabe recordar que el pasado lunes afirmó que el Alto Tribunal “tiene un problema de funcionamiento muy serio”.

En esa tesitura, aseguró que “la Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos”.

Lo hizo en declaraciones radiales, en las cuales también manifestó que “la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición”.

Además, defendió su intención de promover una reforma judicial y fustigó la sentencia que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), decisión que calificó como “asombrosa” desde lo jurídico.

El martes, Horacio Rodríguez Larreta aseveró que le parece “muy grave” lo que definió como “el avance y el ataque del Gobierno nacional a la Corte”.

En una conferencia de prensa relacionada con la situación epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires, estimó que es “gravísimo” que funcionarios nacionales hayan adelantado que van a participar de la marcha que convoca el kirchnerismo contra el Poder Judicial “pidiendo la renuncia de la Corte” y “que el presidente lo avale”.

“El principio de división de poderes es uno de los principios básicos del sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución, por eso me preocupa tanto esta situación”, agregó.

Antes, Mario Negri ya había apuntado contra Fernández. Luego de que hablara, el cordobés valoró que apañó “los embates del kirchnerismo contra la Corte”.

“La división de poderes volvió a ser lapidada por el Presidente. Sus declaraciones no son inocuas y no hicieron más que apañar los embates del kirchnerismo más rabioso contra la Corte Suprema. No hay que naturalizar estos despropósitos”, expresó en su cuenta de la red social Twitter.

Previamente, posteó acerca de la movilización a la que convocó D’Elía y planteó que “una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte sólo puede ser ‘algo bueno’ en las afiebradas mentes del kirchnerismo”.

Horas después, mientras sectores del kirchnerismo promovpian a través de las redes sociales la movilización, el Foro de Convergencia Empresarial publicó un duro comunicado en el que resaltó la necesidad de respetar la división de poderes.

En el documento, titulado “Es imprescindible el respeto a la división de poderes”, el foro –que representa más de 60 cámaras y entidades– planteó que el país necesita consolidar un sistema institucional sólido “sustentado en los principios básicos consagrados en nuestra Constitución Nacional”. “Estamos convencidos de que el requisito básico para la solución de los problemas de Argentina es el respeto a la Constitución, a la división de poderes”, manifestó la entidad, que indicó que, desde el punto de vista del empresariado, “ello brindará la confianza necesaria que permita generar más inversiones a los efectos de crear nuevas oportunidades de empleo”. “Resulta imprescindible respetar la división de poderes que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz a fin de fortalecer el Estado de Derecho”, añadió el foro.

A modo de cierre, invitó a la prudencia y a respetar la investidura de los integrantes de la Corte Suprema.