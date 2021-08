Los padres de Blas Correas convocan a una marcha de silencio a un año de su muerte

La familia de Valentino Blas Correas convocó una marcha para el este viernes a las 18 horas, cuando se cumplirá el primer aniversario del crimen del joven, por una bala policial.

“Hagamos que el silencio sea el mayor de los gritos pidiendo un cambio de verdad”, dijo su mamá, Soledad Laciar, que promueve desde sus redes sociales una concentración pacífica, en silencio y con protocolos por la pandemia.

De esta manera, se volverá a pedir justicia por este resonante caso de violencia institucional que tiene 13 policías imputados, entre ellos el uniformado Lucas Gómez, quien disparó el balazo que mató a Blas y está detenido.

«Hoy, mi lucha no es por Blas ni por los chicos que ya no están, sino por quienes sí están. Estoy levantando el nombre de mi hijo para que algo cambie. Con la muerte de Blas voy a tener que aprender a vivir, pero con lo que no quiero vivir es con un Gobierno sordo», remarcó Soledad.

En la marcha de silencio también estarán presentes las familias de Ávila y de Paredes, además de los familiares de dos jóvenes de Colonia Caroya, Jorge Lautaro Guzmán y Agustín Barrios, quienes el año pasado murieron al chocar en moto cuando eran perseguidos por una patrulla.

Además, se manifestarán los padres de Franco Amaya asesinado en un control policial en Villa Carlos Paz en 2017, cuya causa judicial terminó en un fallo que eludió la pena de prisión perpetua para el policía acusado.