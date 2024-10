Llaryora reivindicó el cooperativismo y se distanció del modelo de Javier Milei

El gobernador de Córdoba enfatizó la importancia de un modelo económico con inclusión social y colaboración público-privada. Anunció un fondo de $100 millones destinado a apoyar a la cooperativas editoriales. Además, elogió la credibilidad del medio y su rol en la defensa de la libertad de prensa

En el marco del evento por el 85º aniversario de Comercio y Justicia, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, brindó un fuerte discurso en el que reafirmó su apoyo al cooperativismo y a un modelo económico con foco en la inclusión social, marcando una clara distancia con las políticas impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei.

“Tenemos que tener superávit, pero también un modelo de desarrollo”, subrayó Llaryora, diferenciándose de las ideas de ajuste económico promovidas por Milei. “El Estado tiene que administrarse inteligentemente, pero tiene que generar un entorno con la gente adentro. La economía sin la gente adentro no tiene sentido, termina siendo un vaso vacío. La economía debe ser un instrumento de desarrollo humano”, afirmó.

En línea con su política provincial, Llaryora destacó la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, una medida que refuerza la importancia de las economías solidarias y que contrasta con el discurso liberal de Milei, centrado en la reducción del Estado. “Aunque los vientos hoy soplen en contra, estamos convencidos de que la colaboración entre lo público y lo privado es esencial. Los que somos del interior no tenemos que explicar el movimiento cooperativo: en muchos lugares, sin él, no habría nada.”

El gobernador también se refirió al rol del Estado en la economía, citando una frase que considera inspiradora: “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Esta visión, que equilibra la intervención estatal con la iniciativa privada, se aleja del modelo de mínima participación estatal que el gobierno nacional intenta imponer.

Defensa de la pluralidad y libertad de prensa

Llaryora también destacó la importancia de los medios independientes y la pluralidad de voces como ejes fundamentales para la democracia. “No hay democracia sin pluralidad de voces, una de las maneras de medir su calidad tiene que ver con la libertad de opinión. La democracia se apaga cuando se apaga la discusión y los lugares donde puede expresarse.”

Refiriéndose a la situación en Córdoba, aseguró: “Somos distintos en el país porque la sociedad cordobesa ha asumido como valor irrestricto la libertad de prensa, el respeto a la división de poderes y la construcción entre lo público y lo privado. En Córdoba no se persigue a los periodistas, no los atacamos, no tenemos medios provinciales. Lo que generamos es un apoyo porque creemos en esa pluralidad de voces.”

En el marco del aniversario del diario, Llaryora destacó el prestigio de Comercio y Justicia y su rol clave en tiempos de fake news: “Comercio y Justicia ha conservado su prestigio y calidad, y se anima a dar la discusión en los medios digitales, aún en tiempos difíciles.”

Fondo de $100 millones para infraestructura para el sector

El gobernador Llaryora anunció la creación del Banco de Insumos, Máquinas y Herramientas, que contará con un fondeo de 100 millones de pesos, destinado a los medios gráficos cooperativos de la región.

La medida fue anticipada por el mandatario en el marco del evento del 85º aniversario de la fundación del Diario Comercio y Justicia, llevado a cabo en la tarde de ayer en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en el Parque del Chateau.

El Banco será impulsado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia, destinado específicamente a apoyar a las cooperativas editoriales.

El esquema tiene como objetivo central facilitar el acceso a insumos esenciales, maquinaria y herramientas para las cooperativas productivas, todo a costos competitivos. Esta iniciativa permitirá a cooperativas como las editoras de Comercio y Justicia y El Diario del Centro del País acceder a papel, tintas, químicos, repuestos y otros bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades editoriales. La colaboración, la solidaridad y la gestión eficiente de recursos son los pilares de este proyecto, que busca fortalecer la industria editorial cooperativa en Córdoba, señalaron fuentes del Ejecutivo.

¿Cómo funcionará el Banco de Insumos?

Operará como un fondo exclusivo y centralizado, destinado únicamente a la compra de bienes productivos. Su administración estará a cargo de un consorcio de cooperación, que tomará decisiones estratégicas, negociará con proveedores y supervisará el uso eficiente del fondo. A su vez, se llevarán a cabo auditorías periódicas, tanto internas como externas, para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Los usuarios del fondo, es decir, las cooperativas beneficiadas, podrán solicitar los bienes necesarios para su actividad y deberán reponer su valor en un plazo determinado, generalmente de hasta 30 días, sin intereses pero a precios actualizados. Este esquema busca garantizar la sostenibilidad y crecimiento del fondo mediante una administración responsable, donde los costos operativos se distribuirán de forma solidaria entre las cooperativas participantes.

En un contexto de desafíos económicos y tecnológicos para los medios gráficos, esta iniciativa ofrece una alternativa sostenible y cooperativa, reforzando la importancia de la solidaridad y la gestión eficiente de recursos como motor de crecimiento en el sector editorial. Con esta inversión, el gobierno provincial busca sentar las bases de un futuro más próspero y equitativo para las cooperativas en Córdoba.

Ejemplo de lucha y esfuerzo





La presidente del Consejo de Administración de Comercio y Justicia Editores Cooperativa Ltda., Liliana Franch, destacó el trabajo mancomunado, el ejemplo de lucha y el esfuerzo de un equipo que se reflejó en un proyecto transformador que ya cumple 22 años, buena parte de los 85 años desde la fundación del diario.

La referencia es al momento clave que significó pasar de ser una empresa periodística a una cooperativa gestionada por sus propios trabajadores.

En ese contexto, destacó el apoyo de las autoridades provinciales y municipales, así como a las distintas organizaciones y empresas que nos acompañan hoy y a aquellos que resultaron claves para la creación de la cooperativa, entre ellos las organizaciones sindicales como Gráficos y el Cispren.

“Hoy vivimos en un mundo donde la veracidad de las noticias está cada vez más en juego, con el constante desafío que enfrenta el derecho a la información de la ciudadanía y el derecho a la libertad de prensa. El fenómeno de las fake news y la utilización poco ética de la inteligencia artificial nos ubican a los medios de comunicación con trayectoria en una encrucijada central”, dijo.

“En este escenario de fuertes transformaciones, en Comercio y Justicia ponemos el acento en la defensa de la información de calidad, veraz y especializada y en nuestro equipo de talento humano, donde la tecnología es una aliada imprescindible siempre y cuando esté correcta y éticamente guiada por la labor humana”, completó.

En paralelo, destacó el orgullo por la independencia y pluralidad que son marca registrada del diario.

Al mismo tiempo, mencionó los suplementos incorporados y la diversificación del producto a partir de la web y redes sociales.

“Como novedad inauguramos, en este mes aniversario, Comercio y Justicia Radio desde nuestra página web. Un nuevo formato por streaming pero con el mismo compromiso de siempre, con información especializada a cargo de nuestro jefe de Redacción, Alfredo Flury”.

“Somos 47 asociados y asociadas que formamos Comercio y Justicia, una empresa cooperativa dinámica, que avanzamos con nuevos desafíos, pero siempre con la misma premisa de hacer el trabajo con la mayor honestidad y profesionalismo que podemos brindar”, indicó Franch.

“Para ello, necesitamos que nos sigan acompañando las instituciones, las empresas privadas, organismos provinciales y municipales para mantener y defender el espíritu de Comercio y Justicia”.

Muestra

En el Centro de Arte Contemporáneo Antonio Seguí se podrá disfrutar de la exposición fotográfica “85 años en la cabeza de los cordobeses”, la cual cuenta con material exclusivo del medio y un homenaje especial a Leonardo Luna, fotoreportero de Comercio y Justicia, quien falleció este 2024, dejando una obra invaluable para toda la comunidad. La exposición podrá visitarse por el público general hasta el domingo 27.