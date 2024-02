La Fiscalía pedirá agravar las penas contra Cristina en la causa Vialidad

La fiscalía pedirá hoy agravar la pena sobre la ex vicepresidenta Cristina Fernández en la condena por el caso vialidad en el que fue condenada a 6 años de prisión por las obras que otorgó a favor del empresario Lázaro Báez.

La solicitud la hará el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar luego de que Cristina Kirchner sea condenada solo por administración fraudulenta y no por asociación ilícita, pues de ser así la pena podría llegar a los 12 años de prisión.

Villar sostendrá el pedido que hicieron en juicio los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes reclamaban que existió una asociación ilícita ya que las 51 obras que desde el Poder Ejecutivo que comandaba Cristina Kirchner se otorgaron en licitación al empresario Lázaro Báez son distintos hechos, no uno solo.

Además, que la “asociación” funcionó en forma estable y permanente dentro de la “estructura administrativa estatal y fuera de ella”, requisitos típicos de una asociación ilícita.

El Tribunal integrado en el caso por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña podrá ratificar la pena, agravarla o bien anularla tal cual pide la defensa, cuya instancia será del 7 de marzo próximo donde la defensa podrá alegar por su lado.

En total serán seis audiencias fijadas por el Tribunal para escuchar los argumentos del todas las partes siendo la última el 4 de abril con la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, tras la cual quedará en condiciones de resolver.

No obstante, y más allá que la ex presidenta ya no cuenta con fueros, de ser ratificada su pena aún queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la defensa puede interponer un recurso extraordinario federal.