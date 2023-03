El oficialismo insiste con que el federal Carlos Stornelli acuda al Congreso y pide sanciones. El funcionario basa en la ley del MMF que le permite declarar por escrito y rechaza que un reglamento del prevalezca sobre una norma nacional

Recientemente, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal criticó la citación de judiciales como testigos ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, que lleva adelante el proceso en contra de la Corte Suprema, “para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de resoluciones o dictámenes que oportunamente ellos emitieran en causas judiciales que se encuentran en trámite”.

Lo propio hizo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que recordó que no corresponde explicar fallos. “Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeñan sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden”, afirmó.

El fiscal federal Carlos Stornelli fue citado para ser interrogado porque firmó el dictamen en el que se basó el juez Sebastián Ramos (a quien el oficialismo decidió denunciar por falso testimonio) para archivar la causa por presuntos chats ilegales entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (con licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, funcionario de la Corte.

El agente se ampara en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) y no irá a la Comisión de Juicio Político. En cambio, declarará por escrito tal como, según interpreta, le permite el artículo 63.

Por su parte, el oficialismo pretende que un reglamento del Congreso prevalezca sobre la norma nacional.

En el marco de la última reunión de la comisión, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard ratificó que Stornelli le comunicó al procurador interino que espera que los representares del oficialismo le cursen sus preguntas por escrito, anunció que le solicitará a Eduardo Casal, como cabeza de la Procuración General de la Nación, que inicie “las acciones disciplinarias correspondientes”.

“La Presidencia no puede incumplir el reglamento”, dijo la titular de la Comisión de Juicio Político, y reiteró que establece que los únicos exceptuados a declarar por escrito son el presidente, el vicepresidente y los gobernadores.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Pablo Tonelli (PRO) señaló que “el reglamento de la comisión de ninguna manera puede estar en términos normativos por encima de la ley”.

“Los fiscales están eximidos de tener que asistir personalmente a prestar declaración”, aseveró y opinó: “Da la impresión de que el oficialismo no tiene interés en las respuestas del fiscal Stornelli, sino en hacerlo comparecer, en seguir con el circo, el show, el espectáculo; porque si les interesaran las respuestas, las mandan por escrito, el fiscal la responde y a los dos días tenemos las respuestas”.